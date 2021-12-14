В обмінник уже пізно: відомий курс валют до 19 грудня

Минулий тиждень виявився не дуже вдалим для «американця». Долар впав майже до 27 грн/дол., демонструючи значне зміцнення національної валюти. Як же зміниться ситуація на валютному ринку протягом поточного тижня? Чи є сенс купувати здешевілий долар?





Різке падіння долара стосовно української гривні стало наслідком переговорів між президентами США та Росії, які були позитивно сприйняті учасниками ринку. В результаті національна валюта настільки зміцніла, що втримати долар на позначці 27 грн/дол. Національному банку вдалося лише завдяки валютним інтервенціям. За кілька днів НБУ викупив майже 40 млн доларів, врівноваживши тим самим курс іноземця.

Позатим, регулятор також вирішив дещо підняти облікову ставку, щоб впоратися із наростаючою інфляцією. Тож у п’ятницю 10 грудня НБУ збільшив ставку із 8,5 до 9% річних.

«Такі дії Національного банку не стали сюрпризом для більшості учасників ринку. Збільшення ставки в першу чергу сприятиме росту дохідності облігацій внутрішнього державного займу. Деякі нерезиденти передбачили такий хід подій. Адже ще 7 грудня їхні вклади в українські цінні папери збільшилися на 470 мільйонів гривень, та склали в сумі майже 91 мільярд гривень», – зазначив Андрій Гойлов, провідний аналітик брокерської компанії Roboforex.

Значну роль у формуванні курсу валют зіграє і поведінка нерезидентів стосовно ОВДЗ, які будуть випущені на ринок вже сьогодні. Це облігації у гривнях із термінами погашення від 6 до 60 місяців, а також річні облігації у доларах. Якщо дохідність за довготерміновими паперами залишиться на високому рівні, а розміщення облігацій пройде успішно, можна чекати подальшого укріплення гривні.

Однак ріст курсу гривні завдяки прибутковості щойно випущених ОВДЗ не буде миттєвим. На поточному тижні, тобто до 19 грудня, гривня навпаки дещо ослабне. На думку експерта Андрія Гойлова, до п’ятниці 17 грудня долар у відношенні до гривні зросте й встановиться на рівні 27,35 грн/дол. А от євро не надто зміниться в ціні та дійде всього лише до 30,45 грн/євро.