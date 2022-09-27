Чем опасны дроны Shahed и Герань для украинских систем ПВО

Дроны из Ирана, которыми сегодня Россия атакует мирные города Украины предоставляют много трудностей для ЗСУ. Агрессор начал активно запускать по Одессе, Николаеву и другим городам дроны-камикадзе.

Некоторые источники сообщают, что эти барражирующие припасы могут наводиться на цели, потому что оснащены самонаводящейся боеголовкой. Да, Иран, является закрытой страной. С одной стороны, кажется, что ей негде брать подобные технологии. С другой стороны, если это правда, то Shahed может уничтожать не только стационарные цели, но и наводится на них с помощью радиолокационных систем.

В этом и является главная опасность. Велика вероятность того, что враг запускает их в тыл для поиска систем ПВО и их уничтожения. Удары по Одессе, Днепру, Николаеву говорят, что РФ сменила тактику боя, и пока подтягивает резервистов, просто терроризует население. Будь эти дроны камикадзе такими эффективными, их бы давно отправили не в тыл, а на нулевую линию.

Это значит, что под угрозой системы ПВО, ракетные комплексы и даже самолеты. Все что использует радиосигнал, может быть уязвимым. Ведь, как только он включен — дрон обнаруживает цель и пытается уничтожить ее. Это значит, что С-300, Бук—1М и даже зенитные танки Gepard находятся в опасности даже в тыловых местах.

Уже сейчас ЗСУ ищет альтернативное решение. Например, можно адаптировать ПЗРК ЗУ-23-2 или на С-60. Либо же стоит рассмотреть в качестве оружия противодействия APKWS с лазерным наведением.

Пока что нельзя с уверенностью что-то утверждать. Украинцы с израильтянами совместно исследуют остатки сбитых дронов. Того что есть, катастрофически не хватает для получения необходимой информации.

Пока что ЗСУ не смогли перехватить ни один экземпляр БПЛА Shahed. Но ребята могут похвастаться захваченным Mojaher-6. В скором сбивать их в небе будет горазд проще.