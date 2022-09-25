Росія змінила підхід до ведення війни в Україні

Армія РФ намагається зупинити контрнаступ ЗСУ на східному та південному напрямках. За даними Міністерство оборони Великобританії Росія навмисно намагається знищити ракетними ударами дамби на р. Сіверський Донець та Інгулець.

Для цього окупанти використали балістичні ракети. Вони поцілили по греблі, що на Печенізькому водосховищі (Сіверський Донець) та Карачаївській греблі (Інгулець Кривий Ріг).

Звісно це створить певні перешкоди для ЗСУ, але більшою мірою страждає мирне населення. Річка Інгулець вийшла з берегів та затопила місто, змила мости. Вдаряючи по шлюзах гребель окупант сподівається змити контрольно-пропускні пункти українських військових підрозділів.

У своєму звіті Міноборони Великобританії повідомило, що дамба Печеніги, що на північному сході постраждала двічі: 21 та 22 вересня.

ЗСУ просувається вниз за течією на обох річках. Російські командири все більше занепокоєні цією ситуацією та намагаються будь-яким способом утримати захоплені території. Такі атаки навряд зможуть створити непрохідні території для українських військових. Але контрнаступ може проходити повільніше.

РФ зробила ставку на дрони-камікадзе. Окупант сподівався отримати завдяки їм вогневу перевагу. Провали у командуванні військового керівництва РФ показали, що навіть при наявності барражируючих припасів, вони не можуть організувати наступ.

Існує велика ймовірність того, що фактично єдиний союзник і партнер РФ, який допоміг зброєю скоро припинить це робити. Народні повстання там вже не контролюються військовими, а поліція переходить на бік протестуючих.

Що залишається росіянам? Звісно мобілізувати якомога більше людей. Зараз вони діють, як СРСР під час Другої Світової Війни — хочуть зібрати якомога більше гарматного м’яса. У відповідь на це дуже чітко висловився Валерій Залужний: «Мі покінчили із професійною армією, а тепер прийшов час покінчити із любительською».