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Колишня дружина Путіна вийшла за чоловіка, який молодший за неї на 20 років

14.12.2021
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Відомо, що президент РФ Володимир Путін наразі неодружений. Він провів у шлюбі зі своєю колишньою дружиною Людмилою багато років, у пари дорослі дочки, проте кілька років тому їхній шлюб розпався.


Чи є нова жінка у Путіна – достеменно невідомо, хоча журналісти і називають деяких спортсменок, які могли скласти таємний союз із російським лідером, пише rsute .

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Що ж до Людмили Путіної, то її новий чоловік – Артур Очеретний. Відомо, що народився він у 1978-му році, тобто він молодший за Людмилу на цілих 20 років.

Коли пара розписувалася, Людмилі Путіній було 57 років, Артуру – 37 років.

Очолює Очеретний Центр розвитку міжособистісних комунікацій, а колишня дружина Путіна цю організацію негласно курирує.

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14.12.2021
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