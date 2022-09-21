Как изменился рынок бытовой техники в прифронтовых регионах Украины

Запорожье дало убежище тысячам людей, убегающим от войны. Сегодня тут живут и работают много украинцев из Мариуполя, Бердянска, Энергодара и других оккупированных населенных пунктов. Многие бежали без ничего, а теперь понемногу начинают жить в новых домах, в новых условиях. В связи с этим спрос на бытовую технику сильно изменился.





Сегодня купить все необходимое для трудной зимы можно, посетив интернет магазин бытовой техники в г. Запорожье, тут цены близки к довоенным и ассортимент постоянно пополняется.

На что вырос спрос в магазинах бытовой электроники

В первую очередь люди начали покупать технику для обогрева помещений. Речь идет про обогреватели, кондиционеры, камины. Спрос на них вырос во всей Украине. Кроме этой группы товаров украинцы начали чаще покупать:

бойлеры;

индукционные плиты и электрические печки;

мультиварки;

стиральные машины;

кондиционеры.

Речь идет о спросе в условиях войны. В общем продажи упали. Сократился импорт, у людей сейчас мало денег. К тому же отсутствие уверенности в завтрашнем дне привело к тому, что граждане перешли в режим экономии и пытаются купить только самое необходимое.

Владельцы частных домов покупают электрические генераторы. Жители многоквартирных домов чаще покупают электронагреватели. Те, кто сегодня живет в общежитиях, покупают мелкую бытовую технику: электрочайники, кипятильники.

Волонтеры скупали и продолжают покупать все для ТРО и помощи беженцам: фены, телефоны, телевизоры, утюги, микроволновки. Также много электроники приобретено для военнослужащих (смартфоны, повербэнки).

Спрос и предложение

С началом полномасштабной войны многие магазины бытовой техники понесли огромные убытки. Мелкие распродали товар и закрылись, крупные попытались быстро адаптироваться к новым условиям: оптимизировали ассортимент, наладили поставки, установили цены. Проблем много, рынок еще немного пошатывает, это связано с такими факторами:

На оккупированных территориях ритейлеры потеряли склады техники. Блокировка морских портов сделала невозможными поставки техники из-за границы, как это было до 24.02.2022. Девальвация гривны. Среди дешевых товаров было много российской техники, сейчас ее фактически нет и замены ей еще не нашли. Логистика подорожала из-за цен на топливо.

Из-за этого объемы импорта упали в два раза. К тому же поставщики ужесточили требования к срокам по оплате, а без предоплаты товар вообще перестали продавать.

Население стало беднее, но потребности их никуда не делись. Цены в магазинах продолжают расти, бизнесмены уже при калькуляции закладывают курс доллара по 45 гривен. Вместе с этим все больше людей покупают бытовую технику б/у. Многие аналитики уверенны, сейчас лучшее время для покупок, потому что цены в будущем будут кусаться еще больше. В правительстве подумывают над тем, чтобы вернуть НДС на импортные товары.

Сравнивать цены в интернете и офлайн магазинах бессмысленно, потому что они очень быстро меняются. Лучше всего ориентироваться на собственный бюджет и искать самое выгодное предложение в его пределах.