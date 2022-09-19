Работа будет, но зарплаты не увеличатся: эксперт рассказал о будущем украинского рынка труда

Во время войны в топе будут рабочие специальности, как строители и коммунальщики. Также немало вакансий ожидается в области логистики: охотно будут нанимать региональных водителей и дальнобойщиков. При этом уровень зарплат даже у пользующихся спросом специалистов в ближайшие несколько лет не изменится.





Такую оценку рынка труда Украины дал аналитик «Центра биржевых технологий» Максим Орищак. Эксперт отметил, что во время войны и после ее завершения в стране будет активно развиваться отрасль строительства. Отстройка и ремонт разрушенного жилья будут нуждаться в рабочих руках, поэтому строители, плиточники, маляры и разнорабочие без работы точно не останутся.

По той же причине спросом будут пользоваться и коммунальщики. Инфраструктура в регионах боевых действий и оккупированных областях также пострадала. Коммуникации нуждаются в ремонте, а иногда и замене. Провести воду и газ нужно будет и в новое жилье. Так что вакансий для коммунальщиков ожидается немало.

Не утратят своей популярности отрасли промышленности, логистики и торговли. Страна будет постепенно выходить из экономического кризиса и восстанавливать производственные мощности. Прежде всего пригодятся специалисты обрабатывающей промышленности, монтажники, упаковщики товара и грузчики. А для продажи и доставки продукции клиентам потребуется немало продавцов, менеджеров по продажам и водителей.

В целом, этой осенью структура рынка труда в Украине существенно не изменится. Однако Орищак убежден, что с каждым месяцем популярность рабочих специальностей будет расти. Также сохранится стабильный спрос на фермеров, фармацевтов и IT-шников.

Вместе с тем кадровый аналитик отметил, что рассчитывать на рост уровня зарплат в ближайшие несколько лет не стоит. Пока экономика Украины не возьмет курс на возрождение, отечественных специалистов ждет зарплата, которая будет покрывать только их базовые расходы. Таковы реалии военного времени и изменить их пока не в нашей власти.