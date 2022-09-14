Над четырьмя знаками зодиака нависнет «черная туча»: спрятаться от проблем не удастся

Период до 24 октября станет нелегким испытанием для четырех знаков зодиака. Им хронически не будет везти как на работе, так и в личной жизни. По словам астрологов, под ударом окажутся Рыбы, Тельцы, Водолеи и Стрельцы. Уроженцы этих знаков получат плохие новости, которые вынудят их выйти из зоны комфорта.





Рыбы

Представителей этого знака ждет настоящее потрясение. После этого жизнь Рыб начнет меняться и они никак не смогут остановить этот процесс. Придется пристраиваться к новым обстоятельствам. Уроженцы знака столкнутся с конфликтами на работе и финансовыми проблемами, связанными с рискованным соглашением. Рыбам следует быть более придирчивыми к деловым партнерам и внимательно читать все подписываемые документы.

Телец

Для Тельцов следующие полтора месяца будут полны тревог. Их верными спутниками станут усталость и стресс. Представители знака поймут, что пора изменить свою жизнь. Но поскольку решиться на изменения непросто, они впадут в депрессию и станут просто пассивными наблюдателями в своей жизни. Кроме того, Тельцам осложнят жизнь проблемы в быту и нехватка финансов.

Водолей

Обожающие свободу водолеи до 24 октября будут связаны по рукам и ногам. На работе их загрузят задачами так, что совсем не будет времени на хобби, или даже на нормальный сон. Еще и вторая половинка будет постоянно сетовать на отсутствие внимания от Водолея и будет искать повод поссориться. Также уроженцы знака рискуют быть обманутыми и потерять все свои сбережения.

Стрелец

Врожденная импульсивность представителей этого знака в ближайшие полтора месяца создаст им немало проблем. Они могут поругаться с начальником и упустить шанс на желаемое повышение. Да и остальные планы Стрельцов до 24 октября окажутся под вопросом. Например, может сорваться отпуск или романтическое путешествие со второй половинкой. Все эти проблемы вместе с нехваткой денег могут загнать Стрельцов в затяжную депрессию.