Не рік, а катастрофа: якому знаку китайського гороскопу не щаститиме у 2023-му

Рік Чорного Кролика за китайським календарем буде вдалим майже для кожного зі знаків східного зодіаку. Фатальним 2023 рік виявиться лише для народжених під знаком Мавпи. Це люди, що з’явилися на світ у 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 і т.д. роках. На них чекають негаразди у всіх сферах життя.

Робота

Кар’єра Мавп буде складатися не найкращим чином. А все через заздрість колег, які спробують скористатися добротою представників знаку та виставити їх у невигідному світлі перед керівництвом. Уродженцям знаку радять бути дуже обережними під час виконання своїх обов’язків, щоб не потрапити в розставлену для них пастку. Також важливо не піддаватися емоціям та не намагатися помститися підступним колегам за їх дії. Адже так Мавпи лише розпалять полум’я конфлікту, від якого і самі можуть серйозно постраждати.

Кохання

В сфері особистих відносин у Мавп все буде складатися відносно непогано. Одружені представники знаку зуміють поглибити та укріпити стосунки з другою половинкою. Самотні ж Мавпи відчують себе більш привабливими для протилежної статі і можливо навіть почнуть з кимось зустрічатися. Що ж стосується уродженців знаку, які давно в парі, але досі не зв’язали себе св’ященними узами шлюбу, то цьогоріч вони цілком можуть наважитися на цей серйозний крок.

Гроші

Удача у фінансах цього року відвернеться від Мавп. Можливостей заробити буде достатньо, але всі вони не принесуть представникам знаку очікуваних доходів. Жоден із задуманих Мавпами проектів не вдасться втілити в життя. їх амбітні плани псуватимуться в останній момент через власні прорахунки або підступи партнерів. Тож про підвищення заробітку уродженцям знаку цьогоріч не варто і мріяти.

Здоров’я

Фізичний стан Мавп не викликає у астрологів побоювань. Проте їх психологічне здоров’я потребуватиме уваги. Через проблеми на роботі представники знаку можуть відчувати сильний стрес. Якщо вчасно не взяти це питання під контроль, все може закінчитися глибокою депресією.