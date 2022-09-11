Какой длины должен быть поводок для крупной собаки

Большая собака – большая ответственность. Крупные питомцы нуждаются в постоянном контроле со стороны хозяина, особенно во время прогулок, в транспорте, в ветклинике. Чтобы избежать неприятных ситуаций и вырастить послушного и воспитанного любимца, вам понадобится поводок для собаки. И не один, а несколько.





Виды поводков, которые понадобятся хозяевам крупных собак

Собачий поводок – не просто аксессуар, без которого трудно контролировать любимца. Поводок для собаки может выполнять различные функции, соответственно, выглядит он по-разному.

Для большой собаки понадобится поводок:

для прогулок; для дрессировки и отработки команд; для выставок.

Прогулочный собачий поводок – самый популярный и востребованный. Для любимца вы можете выбирать амуницию из нескольких базовых моделей:

классическая;

рулетка;

перестежка.

ринговка;

Классический поводок крепится к ошейнику карабином, а с другой стороны – петля, которая надевается на руку хозяина. Такая модель предназначена для прогулок. Для больших питомцев поводок нужен длинный, не менее 3 м. Это простая, надежная и практичная конструкция, однако для корректировки длины поводка его придется наматывать на руку. Во время прогулок в сырую и дождливую погоду такой поводок, провисая до земли, быстро намокает и пачкается.

Рулетка имеет ряд преимуществ по сравнению с классической моделью:

длина регулируется движением пальца; не путается в лапах собаки; не пачкается; контроллер позволяет одним движением фиксировать длину поводка; компактный, не занимает много места.

Для крупных собак следует выбирать модель не со шнуром, а с лентой. Лента прочнее, меньше деформируется и при резком рывке риск травмы минимальный. Однако есть некоторые ограничения по использованию рулетки. Она не подходит в качестве первого поводка, когда собака только учится ходить рядом с хозяином. С рулеткой любимец привыкает тянуть. Также не рекомендуется рулетка чрезмерно активным собакам.

Перестежка напоминает обычный классический поводок, но на концах у ленты – два карабина, а по всей длине поводка нашиты металлические кольца. Один карабин крепится к ошейнику, а второй вы можете закрепить на кольце, обернув поводок вокруг пояса, дерева или столба. Поводок-перестежка позволяет вместе с питомцем выйти на пробежку или зафиксировать его на месте если вам, например, нужно зайти в магазин.

Ринговка – поводок для прогулок, дрессировки и выставок. На одном конце – скользящая петля, она надевается на шею животного, на другом – обычная петля, которую держит в руках хозяин. Если собака тянет, рвется в сторону, петля на шее затягивается, и любимец останавливается, чтобы ослабить давление. Ринговка обеспечивает полный контроль над собакой, однако на прогулках обязательно надевайте на собаку ошейник с адресником, чтобы, если животное выскользнет из петли, беглеца было проще найти.

Для дрессировки крупных собак используется водилка. Этот собачий поводок предназначен для отработки ряда команд или посещения общественных мест. Он представляет собой петлю с карабином на конце. Использовать водилку следует на тренировках, при перевозке животного в общественном транспорте, визитах в ветклинику. Для прогулок он не подходит.

Поводок для собаки: материалы

В зоомагазине вы увидите десятки разнообразных моделей поводков из различных материалов:

нейлоновая лента;

кожа;

металл;

биотан;

брезент.

Нейлоновая лента – наиболее популярный материал. Она прочная, легко стирается, долговечна, часто снабжена светоотражающими элементами. Разнообразие цветов, дизайна и доступная цена делают нейлоновые поводки хитом продаж.

Кожаный поводок – отличный вариант, если вы покупаете модель известного бренда. Качественные кожаный поводки для собак прочные, долговечные, выглядят изысканно и служат долго.

Брезентовый поводок – предшественник нейлонового. Он недорогой и прочный, но быстро намокает и долго сохнет. Биотан – инновационный материал, прочный, простой в уходе. Материал представляет собой нейлоновую стропу, покрытую специальным полимерным материалом, отталкивающим грязь и воду.

Брезентовый, нейлоновый, биотановый и кожаный поводки могут быстро прийти в негодность только по одной причине – если собака любит их грызть. Прочный металлический поводок-цепочка создан как раз для любителей погрызть амуницию. Для крупных собак понадобится крепкая и толстая цепь, иначе животное просто разорвет ее.

Где недорого купить качественный поводок для собаки

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