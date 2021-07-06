Как выбрать постельное белье евро: основные моменты

Постельное белье евро – это самый комфортный вариант текстиля для большой кровати. У такого комплекта 2 или 4 наволочки размера 50х70 или 70х70, одна простынь – 220х240 см, пододеяльник – 200х220 см. Подобные комплекты идеально подходят для современных матрасов, у которых довольно большая толщина. Также евро постельное белье активно используется в гостиницах, ведь простынь такого размера, что ее можно легко и надежно заправить.





Какой выбрать материал

Износостойкость и вид постельного белья зависят от материала, из которого оно сшито. Сегодня очень популярны сатин и ранфорс. Обе ткани натуральные, хлопковые. И если ранфорс тонкий и легкий, но при этом износостойкий, то сатин плотнее. К тому же последний тип материала может выглядеть по-разному, даже если однотонный. Классический сатин – это блестящая лицевая сторона и шершавая изнанка. Подвид «страйп» за счет несколько другого переплетения нитей имеет на поверхности полоски – чередуются матовая и блестящая поверхности.

Есть и другие материалы, но если подбираете комплект евро для гостиницы, то стоит остановиться именно на этих тканях. А все потому, что они:

выдерживают многократную стирку без потери внешнего вида;

сохраняют яркий цвет на протяжении всего периода эксплуатации;

гипоаллергенны.

А еще очень приятны на ощупь, воздухопроницаемы и привлекательно выглядят даже после ночи сна. Качественное постельное белье евро удастся подобрать в интернет-магазине Hotelline.

Показатели качества

Не только материал имеет значение – качество пошива также крайне важно. Обращайте внимание на наличие двойного бельевого шва, который скрывает края ткани внутри. Чтобы обнаружить его, следует рассмотреть изделие с изнанки. Все края обязательно обработаны, шов должен быть ровным.

Имеет значение, какие нити использовались – хорошо, если они однородные, они подходят по цвету к основной ткани. Не должно быть:

запаха краски, даже если комплект новый, только с упаковки;

резкого контраста между изнаночной и лицевой частями;

слишком низкого температурного режима стирки. Если на ярлыке указано +60 ⁰С, то краситель точно качественный, он не потеряет яркость.

Также при покупке стоит обращать внимание на производителя и его сертификаты качества. Абсолютно необязательно переплачивать за бренд – малоизвестные компании также шьют неплохо. Чтобы убедиться в безопасности, посмотрите сертификаты качества.

Выбор под стилистику интерьера

Есть универсальные комплекты – белый, например. Он подходит под любую стилистику, но, если хочется чего-то необычного, следует учитывать следующие моменты. Классический интерьер отлично дополнит однотонный комплект или с геометрическим рисунком – круг, овал, квадраты.

Для прованса подбирайте нежные, растительные расцветки – голубой, сиреневый, белый, розовый, бежевый, фиолетовый. Допускается мелкий, неброский рисунок. Если ваша спальня оформлена в стиле минимализма, остановите выбор на однотонных комплектах, можно взять даже ярких цветов.