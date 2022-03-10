SUSE оголосила про припинення продажів у Росії

Мелісса Ді Донато (Melissa Di Donato), гендиректор німецької компанії SUSE, що спеціалізується на розробці корпоративного програмного забезпечення, оголосила про припинення всіх прямих продажів у Росії відповідно до введених санкцій і додала, що компанія «також готова дотримуватися додаткових санкцій, які можуть бути застосовані» .





Глава SUSE повідомила, що компанія, як і раніше, віддана підтримці гуманітарних зусиль, і робить все можливе, щоб підтримати постраждалих співробітників та їхні сім’ї. “Всі співробітники та члени їхніх сімей мають доступ до SUSEAssist, нашої програми підтримки співробітників”, – зазначила Ді Донато.

SUSE є великим розробником корпоративного програмного забезпечення, у тому числі на базі open source. У цій сфері компанія активно конкурує з Red Hat (нині входить до складу IBM), яка днями також припинила продаж та обслуговування в Росії та Білорусі. Основними продуктами компанії є дистрибутиви SUSE Linux із супутніми сервісами та послугами, а також серія Kubernetes-рішень Rancher .

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