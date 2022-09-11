Топ 10 сайтів для пошуку роботи в Італії

Італія є лідером для вибору місця для переїзду. Трудова міграція в сонячній країні з багатою культурою проходить швидше, а ще з безліччю додаткових переваг. Перед переїздом до Італії краще заздалегідь знайти вакансії. Для їхнього підбору підходять спеціальні сайти.





Сайти для швидкого пошуку роботи в Італії

1) Layboard.com – один із найпопулярніших сайтів пошуку роботи в Італії чи сусідніх європейських країнах. На ньому представлені найактуальніші та найпопулярніші варіанти. Для новачка на Layboard знайдеться чимало корисної інформації. Переглянути вакансії можна з будь-якого пристрою, а також використовуючи зручні фільтри. Вони значно економлять час і сили для перегляду необхідних пропозицій.

2) InfoJobs – сайт компанії, яка займається пошуком відповідних працівників. Щодня на ресурсі з’являється актуальна інформація щодо різних пропозицій. Вакансії мають короткий, але інформативний опис. За допомогою ресурсу можна знайти роботу не лише у великих, а й у невеликих містечках Італії. Він має безкоштовний мобільний додаток, щоб можна було знайти роботу в будь-якому місці.

3) CliccaLavoro – зручний портал для пошуку роботи. Його головною перевагою є велика кількість нових пропозицій. Реєстрація на сайті безкоштовна, а вся інформація доступна навіть новачкам.

4) CambioLavoro є майданчиком для швидкого пошуку різних вакансій у Італії. Спочатку ресурс був розробкою студентів, які хотіли допомогти молодим фахівцям якнайшвидше знайти перше робоче місце. Затребуваними на сайті є професії юристів, економістів та виконробів. Здобувач має повне право відгукнутися на пропозицію, навіть якщо він не пройшов авторизацію на сайті.

5) Experteer – система розвитку кар’єри. Вона підходить для пошуку вакансій за фахом в Італії. Щоб підтвердити свою кваліфікацію, необхідно надати роботодавцю документи.

6) Для пошуку роботи в Італії підійде ресурс TrovoLavoro. Він є частиною газети і відрізняється простотою інтерфейсу і таким же простим способом пошуку вакансій. Серед популярних фільтрів – місто чи регіон. Багато італійців розглядають переїзд для отримання нової роботи, тому що регіон впливає на те, як багато заробітку залишиться після оплати житла та інших витрат.

7) BachecaLavoro є ресурсом, де зібрано інформацію з різних подібних сайтів. База підійде для тих, хто ще не вирішив, яка специфіка роботи підійде для переїзду в Італію. Для зручності претенденту представлені популярні категорії. Є можливість сортувати вакансії по регіону чи досвіду роботи. Серед популярних пропозицій продавці, секретарі чи няні. Мігрантам без досвіду BachecaLavoro – ідеальний варіант.

8) JobRapido – ще один зручний сайт пошуку роботи в Італії. Він працює як база, на якій зібрані пропозиції з інших майданчиків. На сайті немає повної інформації, лише скорочений варіант, а щоб прочитати всі умови, необхідно перейти на первинний ресурс. Для швидкого пошуку можна пройти реєстрацію, але й для не авторизованих користувачів доступна більшість інформації.

9) Найпростіший варіант пошуку роботи в Італії – майданчик Jooble. У глобального агрегатора великий вибір пропозицій з різних категорій. Першоджерелами є корпоративні ресурси та приватні особи.

10) EuroRabota – майданчик, який перекладено російською мовою. На ресурсі публікують вакансії приватні особи та компанії Італії.

Щоб прискорити пошук вакансій на спеціальному сайті, використовуються прості фільтри, наприклад, місцевість або назва спеціальності. Особливо зручно шукати роботу в it сфері