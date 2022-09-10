Банки подняли ставки по новым кредитам

Украинские банки подняли среднегодовую ставку по кредитам для населения. Они выросли незначительно, всего на 0,4 %, но дальнейшие прогнозы финансистов не утешительны. Ставки могут еще пересмотреть и поднять.





Это зависит от многих факторов, в первую очередь от ситуации на фронте. Успехи ЗСУ помогают экономике и финансовой системе. Чем больше побед украинцы одержат на поле боя, тем быстрее стабилизируется гривна и выровняется курс доллара.

Ставки по новым кредитам в гривнах для предприятий в августе также выросли с 17,8% до 20,2%. В то же время годовые валютные ставки по новым кредитам для предприятий выросли с 4,5% до 4,9%.

Национальный Банк Украины сообщил, что ставка по кредитам для населения в иностранной валюте упала в два раза. Ранее она составляла 6,7%, а теперь всего лишь 3,3%.

Кредитный портфель банков — подробности

Кредитный портфель существенно сократился, например, для населения он уменьшился на 1,4% и теперь составляет всего 234 млрд гривен. В ситуации с предприятиями сокращение стало не таким большим, и составило всего 0,5%.

Процентная ставка по новым кредитам выросла на для:

Корпоративного сектора на 1,4% в национальной и иностранной валюте;

Домашних хозяйств, кроме ФЛП на 0,4 в национальной и иностранной валюте.

С 7 июня НБУ приняли решение повысить учетную ставку в полтора раза. Ранее она была десяти процентной, а сейчас 25%. Эти действия были вынужденной мерой, чтобы снизить давление на курс гривны. Также подобные меры могут стимулировать украинцев отдавать предпочтение денежным сбережениям в национальной валюте, а не иностранной. Поэтому, если сейчас у граждан есть денежные сбережения в евро или долларах, лучше часть их конвертировать в гривну.