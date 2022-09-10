Названо найкращі альтернативи iPhone 14

Портал Android Authority назвав найкращі смартфони, які можна купити замість лінійки iPhone 14.





Перше місце посіли флагманські моделі Samsung 2022 року, а саме Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra. Зазначається, що всі три моделі оснащені флагманським чіпсетом Snapdragon 8 Gen 1 або Exynos 2200 в залежності від регіону продажу, бездротовою зарядкою, а також захистом від води та пилу за стандартом IP68. Крім того, S22 Ultra пропонує велику ємність акумулятора, вбудований стілус S Pen та камеру з десятикратним оптичним наближенням.

На другому місці як бюджетна альтернатива новим iPhone розташувався iPhone SE 2022 року. Однак, потенційного користувача смартфона попереджають, що iPhone SE оснащений однією задньою камерою без спеціального режиму нічної зйомки. Він також пропонує IPS-екран з низькою роздільною здатністю, всього 64 ГБ у базовій комплектації та «застарілий» дизайн. Проте iPhone SE 2022 оснащений продуктивним чіпсетом Apple A15 Bionic, який використовується в iPhone 13 та iPhone 14. До того ж смартфон гарантовано підтримуватиметься виробником протягом кількох років.

Трійку лідерів замикають Pixel 6 та Pixel 6 Pro від Google . Обидва смартфони працюють на базі чіпсету Google Tensor, який багато в чому відстає від актуальних чіпів Apple, але все одно забезпечує високу продуктивність. Pixel 6 і 6 Pro отримали основну камеру 50 Мп та надширококутну камеру на 12 Мп, захист від води та пилу за стандартом IP68 та бездротову зарядку. Особливою перевагою смартфонів від Google є тривала підтримка ПЗ – Google обіцяє п’ять років оновлень за допомогою патчів безпеки та три роки оновлень Android.

До списку також потрапили iPhone 13 та 3 mini, Samsung Galaxy Z Flip 4 та Z Fold 4, Sony Xperia 1 IV та OnePlus 10 Pro. На окрему згадку заслужили бюджетний Google Pixel 6a і компактний флагман Asus Zenfone 9.