5000 гривень штрафу або конфіскація: у ВР вирішили збільшити покарання для водіїв

Перевищення швидкості на дорозі — найпоширеніше порушення серед українських водіїв. У Верховній Раді України впевнені, якщо збільшити розміри штрафів для водіїв-порушників, їх точно поменшає на дорозі. Депутати підготували законопроєкт, у якому хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості. До речі за інші правопорушення штрафи для водіїв поки що не підвищуватимуть, але у майбутньому їх також можуть переглянути.





З 16 травня 2022 року усі комплекси відеофіксації порушень ПДР (а їх сьогодні 270) відновили роботу. Це сталося після кількох ДТП, у яких загинули люди. У мирний час за допомогою автоматичних фіксацій було складено понад 3 мільйони постанов. Та з початком війни порушників менше не стало, з ними потрібно боротись.

Пресслужба ВРУ повідомила про подробиці щодо збільшення штрафів. Чим серйозніше порушення, тим більшу суму необхідно заплатити. Наприклад, якщо водій перевищив обмеження на 80 км/год та цим вчинком автоматично створив аварійну ситуацію на дорозі, він повинен сплатити 3400 гривень.

Сьогодні ця сума удвічі менша і складає всього одну тисячу сімсот гривень. Якщо водій перевищив швидкість на 30-50 км/год, то розмір штрафу всього 510 гривень (згідно із чинним законом).

Якщо підпишуть новий проєкт, то водій який порушить обмеження швидкості на 110 км/год, має сплатити 4250 гривень. При порушенні більш як на 150 км/год штраф складатиме 5100 гривень.

За несплату штрафів автомобіль будуть вилучати. Такі випадки вже були по всій Україні. Наприклад, у родини зі Львова забрали авто через несплату штрафів на суму 33 тисячі гривень. Ще в одного боржника вилучили мікроавтобус за несплачені штрафи на суму 60 тисяч гривень. Інформацію про боржників передаватимуть патрульним, і ті займатимуться вилученням транспортних засобів.