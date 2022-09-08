Экстрасенс рассказала, когда в Украине закончится война и какие области скоро окажутся под ударом

Военные действия в Украине могут затянуться. Но рано или поздно украинские защитники освободят все оккупированные врагом территории. Причем большинство вооруженных столкновений с войсками России произойдет осенью 2022 года.





Такой прогноз дала экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская. Она отметила, что ближайшие несколько месяцев заставят украинцев поволноваться. Горячее будет как на восточном, так и на южном участках фронта.

Активные боевые действия будут вестись на Донбассе, вблизи Запорожья и Херсона. Особенно жарко будет под Донецком. При этом враг не будет прекращать обстрелы Харьковщины.

Хомутовская рассказала, что абсолютного преимущества ВСУ по всем направлениям не будет. На некоторых участках фронта будут преобладать украинцы, на других – российские оккупанты. Однако со временем наши защитники перехватят инициативу и примут ситуацию под свой контроль.

Осень 2022 года принесет Вооруженным силам Украины целый ряд побед над рашистами. Однако на Хесонском направлении украинские защитники решат не вступать в открытое сражение. Они выберут другую стратегию: будут и дальше уничтожать склады и технику врага, заставляя его покинуть территорию области без всякого выстрела. Такой способ деоккупации займет больше времени, но поможет сохранить сотни жизней украинских воинов.

Также экстрасенс подчеркнула, что в 2023 году боевые действия пойдут на убыль. Ведь большинство украинских территорий ВСУ удастся вернуть еще до конца 2022 года. Что касается безопасности столицы, то второй раз отправиться на штурм Киева агрессор не решится. Для этого у него нет ни сил, ни средств. Тем более что украинцы, вооруженные мощной военной техникой от западных партнеров, сумеют уничтожить моральный дух оккупантов и внушить в них страх перед ВСУ.

Предсказание Людмилы Хомутовской фактически совпадает с прогнозом таролога Ольги Соломко. Она также уверена, что до конца 2022 года россияне покинут территорию Украины. Однако Соломко опасается значительных потерь ВСУ в процессе деоккупации.