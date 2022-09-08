Ретроградний Меркурій вже близько: чого не можна робити в ці дні

У 2022 році астрологи передбачили чотири періоди ретроградності Меркурія. Два з них позаду, але розслаблятися ще зарано. Адже третій період настане вже 9 вересня і триватиме до 2 жовтня. В чому небезпека цього унікального явища та що астрологи категорично не радять робити в період ретроградності Меркурія?





Ретроградний Меркурій – що це?

Так називають явище, яке, завдяки оптичній ілюзії, з Землі виглядає як звортній рух планети Меркурій. У 2022 році люди могли спостерігати його з 14 січня до 3 лютого та з 10 травня до 2 червня. В поточному 2022 році ми станемо свідками ще двох періодів ретроградності: з 9 вересня – 2 жовтня, а також з 9 грудня – 18 січня (вже 2023 року).

Небезпека періоду ретроградності полягає в тому, що він може зіпсувати всі плани та починання людини у сферах, за які відповідає планета Меркурій. До таких сфер відносяться фінанси, кар’єра, торгівля, освіта, а також обмін інформацією. Зокрема можуть виникати проблеми на роботі, у спілкуванні з колегами та партнерами, а також існує великий ризик втрати грошей.

Що можна робити під час ретроградного Меркурія

В ці дні астрологи радять завершувати справи, які з певних причин не були зроблені вчасно. Наприклад зустрітися зі старими друзями, закінчити проект на роботі, дочитати книгу, поприбирати вдома. Також корисно медитувати, займатися спортом та всіляко оздоровлювати свій організм.

Чого не можна робити під час ретроградного Меркурія

Цей період вважається вкрай невдалим для будь яких починань. Перш за все не варто запускати бізнес, укладати угоди на великі суми грошей, інвестувати та робити дорогі покупки. Зокрема астрологи радять відкласти придбання нового житла, автомобіля тощо.

Крім того краще уникати далеких подорожей. Поїхати у відпустку під час ретроградного Меркурія точно не найкраща ідея.

В ці дні людям також потрібно звертати увагу на обіцянки, які їм дають. За можливості, вимагайте документального підтвердження сказаних вам слів. Наприклад, якщо знайомий попросив позичити йому значну суму грошей, краще взяти у нього розписку. Інакше своїх грошей можете більше ніколи не побачити.