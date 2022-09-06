Мощное Западное оружие решит судьбу войны: экстрасенс рассказала, когда Украина победит

Война в Украине может несколько затянуться, но она, безусловно, завершится победой. Вооруженные силы Украины смогут освободить каждый город и село, которое сейчас находится под контролем кафиров. Причем значительную роль в успехе украинских защитников сыграет мощное оружие, предоставленное международными партнерами.





Такой прогноз дала таролог и победительница украинской «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова. Она считает, что война в Украине продлится еще около 9 месяцев. Об этом провидице сообщили карты Таро. Именно из них она черпает информацию о прошлом и будущем.

Однако, как отмечает Пасинкова, этот прогноз может со временем измениться. Война – это множество событий и решений. А поскольку будущее многовариантно, любой пустяк может изменить ход истории.

Но на сегодняшний день экстрасенс считает, что от начала войны до окончательной победы пройдет не менее 15 месяцев. То есть согласно ее прогнозу, окончательное освобождение всех украинских территорий от врага мы сможем отпраздновать только в начале лета 2023 года.

При этом Пасынкова подчеркнула важность Западного оружия в победе Украины. Этот аспект ей также показали карты Таро. Арсенал ВСУ пополнится новыми мощными артиллерийскими комплексами, дронами и другим современным оружием. Вместе с тем у украинских защитников откроется второе дыхание и они воспользуются полученным вооружением, чтобы нанести сокрушительный удар войскам России.

С мнением Пасынковой частично соглашается ее коллега, также специалист по картам Таро, Ольга Соломко. Она считает, что война в Украине действительно может несколько затянуться. При этом Соломко подчеркнула, что освободить украинские территории от оккупантов ВСУ сумеют еще до конца текущего года. При этом освобождение некоторых городов и городков может завершиться для украинских войск значительными потерями. Хотя этот прогноз таролог тоже пока не может назвать окончательным.