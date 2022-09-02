По 45 или 50 грн: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в сентябре

Курс валют в Украине за время войны оказался в полной зависимости от внешнеэкономической помощи стран-партнеров. В частности, августовский «подарок» от США в размере $3 млрд в последний момент спас курс гривны от стремительного падения и удержал ее на уровне 41 грн/$. До этого национальную валюту на плаву поддерживала финансовая помощь от ЕС, МВФ и других международных организаций.





Учитывая такую ​​зависимость экономики Украины от внешних факторов, эксперты дали прогноз по курсу гривны по отношению к доллару на сентябрь 2022 года. Пока они полностью исключают возможность падения «американца» ниже отметки 40 грн/$. А вот его рост до 45 грн/$ или даже 50 грн/$ – перспектива вполне реальная.

Доллар по 45 грн

Такой курс по мнению главного аналитика компании Forex club Андрея Шевчишина возможен только при регулярной финансовой помощи из-за корона. Для поддержки доллара на уровне 45 грн/$ необходимо, чтобы каждый месяц госбюджет пополнялся минимум на $4-5 млрд. Причем средства должны поступать регулярно, чтобы в Минфине не успел образоваться разрыв баланса.

Доллар по 50 грн

В случае задержки финпомощи хотя бы на 1-2 недели, Минфин будет вынужден обратиться за деньгами в НБУ, чтобы закрыть дыры в бюджете. А такой шаг приведет к эмиссии гривны и очередному падению ее курса по отношению к доллару. Ведь Нацбанк сможет выделить деньги Министерству финансов только под выпуск новых ОВГЗ, то есть напечатает тысячи ничем не подкрепленных купюр.

И даже при таких условиях финансовый аналитик компании Esperio Александр Болтян прогнозирует скачок доллара максимум на 5-7 грн. То есть, курса выше 50 грн/$ украинцам бояться не стоит. Хотя если сравнить сегодняшний доллар с довоенным, он уже вырос фактически в 1,5 раза. И, похоже, уверенно стремится к удвоению этого результата.