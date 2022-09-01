Гороскоп на 2 сентября 2022 года для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

Это очень активное время. Энергии хватит на реализацию практически любой задачи. Можно обращаться за помощью или разъяснять свою позицию в спорах.





Будьте более активными. Если сегодня вы завершите все ранее начатые дела, то они будут непременно удачными.

Это отличный день для налаживания деловых контактов, заключения соглашений. Ваш круг общения существенно расширится. Можно вести переговоры с начальством и менять работу.

Дома можно заниматься уборкой, небольшим ремонтом, если эти дела не отнимают у вас много сил.

Овен

Будьте предельно внимательны и осторожны. Вы можете достичь душевной гармонии и добьетесь успеха в любой ситуации.

Телец

Вам хочется ощущать безопасность и комфорт. Контролируйте все события этого дня. Избегайте перенапряжения на работе и дома. Постарайтесь меньше общаться с токсичными людьми.

Близнецы

Вы можете ощутить прилив энергии. Вы станете более смелыми. Делайте то, что приносит вам радость.

Рак

Вам стоит проанализировать свое поведение. Не ждите многого от других людей. Проведите работу над собой.

Лев

Вам стоит держать эмоции под контролем. Возможно, кто-то из ваших коллег попытается сбить вас с толку. Будьте готовы к самым неожиданным поворотам событий.

Дева

Этот день будет невероятно интересным и творческим. Ваше настроение будет прекрасным. Займитесь обучением или интересным хобби.

Весы

Будьте честны, прежде всего, с самим собой. Если у вас есть трудности, пообщайтесь с близкими людьми.

Скорпион

Вам предстоит принимать сложные решения. Подумайте о том, чего вы хотите достичь. Если вам что-то не нравится, вам стоит подумать о том, как бы вы изменили свою жизнь.

Стрелец

Вы сможете справиться со всеми трудностями. Возможно, вам придется дать кому-то шанс. Произойдет то, что повлияет на вашу дальнейшую судьбу.

Козерог

Вам придется что-то скрывать от других людей. Не нужно выделяться из общей толпы. Постарайтесь сохранить тайну.

Водолей

Сегодня вам нужно пообщаться с друзьями. Сходите куда-нибудь. Но не забывайте заботиться о здоровье.

Рыбы

Сохраняйте позитивный настрой. Возможны ситуации, когда вам придется проявить максимум терпения.