У мужчин появится законный способ выехать за границу, но есть условия

С 1 сентября портал государственных услуг «Дія» начнет предоставлять новую услугу, которая позволит мужчинам законно выезжать за границу. Речь идет о сервисе «єВідрядження». С его помощью украинцы призывного возраста смогут путешествовать по делам других стран. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, придется выполнить несколько условий.





Об этом в эфире марафона украинских телеканалов рассказал член парламентского комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа. Он отметил, что для выезда за границу мужчинам нужно будет вносить залог в 200 тыс. грн. Эта сумма будет гарантировать их возврат в Украину. Если же гражданин так и не вернется из командировки, заплаченные им 200 тыс. грн будут направлены в государственный бюджет.

Залог в данном случае является своего рода страховкой для государства. В стране не возникнет проблемы с массовым выездом мужчин, ведь большинство граждан просто не могут позволить себе подарить государству почти $5 тыс.

Еще одним условием выезда мужчин за границу в командировку будет документальное подтверждение от их руководителей. Ведь именно они не будут брать ответственность за подчиненных и отвечать перед законом в случае их невозвращения.

Это правило ввели из-за того, что многие компании организовывали побег мужчин из страны под прикрытием командировок. Да еще и брали за такие услуги немалую плату. При этом руководство таких предприятий или учреждений не несло наказание за то, что их работники не возвращались из командировок.

Последним, но не менее важным условием для будущих пользователей сервиса «єВідрядження» будет ограничение срока поездки. Как отметил Штепа, в Раде считают, что 7 дней вполне достаточно для решения рабочих вопросов. Поэтому нардеп считает правильным внедрить систему, по которой пограничники будут фиксировать сроки выезда и возвращения мужчин, то есть контролировать, чтобы они не превышали срока командировки.

Услуга «екомандировки» с 1 сентября будет запущена в тестовом режиме. В кабмине объяснили, что таким образом хотят отработать механизм ее работы и проверить, будет ли она пользоваться спросом среди украинцев.