В «Дия» появились новые услуги, о которых давно просили украинцы

00 Приятную новость пользователям государственного приложения сообщил на своем брифинге глава Минцифры Михаил Федоров.





Министр отметил, что пенсионное удостоверение и вид на жительство успешно прошли этап бета-тестирования. Сейчас электронные версии этих документов уже доступны в приложении. Чтобы пенсионное и вид на жительство появились в списке электронных документов пользователя, ему нужно только обновить «Дия» до последней версии.

Актуальность расширения перечня документов, доступных в «Дия», сложно переоценить. Ведь многие переселенцы с востока и юга Украины из-за боевых действий потеряли свои документы. Среди них есть и пенсионеры и иностранные студенты, которые учатся в украинских вузах. Все они теперь смогут пользоваться документами из «Дия», не ощущая давления из-за необходимости восстановления физических документов.

Также недавно стало известно, что в «Дия» появятся документы в англоязычной версии. К тому же будет вновь запущен сервис шеринга авто, исчезнувших из приложения в начале войны. Паспорт, водительские права и другие документы на английском значительно упростят жизнь украинских беженцев за рубежом. Однако возможность делиться техническим паспортом на автомобиль пригодится украинцам, которые хотят временно передать право пользования своим транспортным средством другому лицу.

Оба эти сервиса сейчас находятся на стадии тестирования. Принять участие в их испытании может каждый украинец, у которого есть «Дия» паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Напомним, что с 24 августа Минцифры запустило услугу для автоматической регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО). С ее помощью в «Дия» теперь можно открыть собственное предприятие. Причем это дело займет всего несколько секунд.