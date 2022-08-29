Названо регіони, які накриє радіація, якби аварія на ЗАЕС трапилась сьогодні, 29 серпня

Через окупацію ЗАЕС не лише Європа, а й весь світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Обстріли окупантами Енергодару можуть у будь-який час спричинити аварію на атомній станції.





Якщо буде реалізовано найстрашніший сценарій, то від радіоактивного пилу постраждає багато країн, мільйони людей отримають небезпечну дозу опромінення. Передбачити всі наслідки у такій ситуації неможливо. Вчені лише прораховують можливі сценарії подій, які розгортатимуться після аварії на АЕС у м. Енергодар.

Прорахувати, кому не пощастить неможливо, адже все залежить від потоків вітру, та куди вони віднесуть радіацію. Фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України прорахували, у яких напрямках рухатиметься радіоактивна хмара, якщо аварія на ЗАЕС станеться 29 серпня.

У сценарії, в якому зупиниться енергоблок №6 та буде зруйнована його захисна оболонка, постраждають Донецька, Запорізька, Одеська області. Також під хмару пилу потраплять АР Крим та частина РФ від Ростова-на-Дону до Краснодара.

На мапі помітно, що найбільша концентрація радіації буде направлена у Генічеськ, Нову Каховку та поруч з Мелітополем. Але якщо вітер зміниться у протилежному напрямі, тоді під загрозою опиниться більша частина України.

При катастрофі люди мають знати що робити. Тому українські ЗМІ активно інформують населення щодо порядку дій:

Прийняти калій йодид.

Зробити домівку максимально герметичною.

Не виходити на вулицю.

Зібрати тривожну валізу.

Слухати радіо чи дивитись ТБ, щоб дізнатись про евакуацію.

Брати особисті речі з дому забороняється.

Фахівці кажуть, що розіграний сценарій є умовним. А мапа із позначенням зони зараження — лише один із ймовірних варіантів. Також невідомо, чи є в достатній кількості калій йодид на окупованих територіях.