Названа орієнтовна вартість iPhone 14

Вартість телефонів серії iPhone 14 становитиме від 799 до 1699 доларів. Про це повідомляє видання “PhoneArena”.





Журналісти медіа проаналізували чутки про майбутні смартфони Apple і назвали передбачувані ціни на пристрої. На думку фахівців, восени американська компанія представить чотири смартфони – iPhone 14, 14 Max, 14 Pro і 14 Pro Max. Швидше за все, вартість апаратів залишиться на рівні аналогів 2021 року випуску.

iPhone 14 у базовій версії буде оцінений у 799 доларів – стільки ж коштував стартовий iPhone 13. Модель у максимальній комплектації буде оцінена у 1099 доларів. Пристрій 14 Max буде доступний залежно від версії за 899-1099 доларів. Старші моделі очікувано подорожчають: iPhone 14 Pro коштуватиме 1099–1599 доларів, iPhone 14 Pro Max — 1199–1699 доларів.

За словами авторів, подорожчання преміальних пристроїв буде пов’язане з наявністю нового процесора, оновленої камери та інших покращень. Також є ймовірність, що Apple продаватиме iPhone 14 Pro і 14 Pro Max дорожче не на 100, а на 200 доларів. Однак на різних ринках діятимуть програми trade-in, які дозволять заощадити на покупці.