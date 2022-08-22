Київстар зробив популярні послуги безкоштовними до Дня Незалежності

Провідний оператор мобільного зв’язку в Україні Київстар завжди думає про своїх абонентів. Так вже було анонсовано, які сюрпризи компанія приготувала до Дня Незалежності. На офіційному аккаунті у Facebook з’явилося повідомлення.





24 серпня абоненти матимуть доступ до усього контенту, що є в мультимедійному додатку від Kyivstar. Тим, хто ще не завантажив додаток Київстар ТБ на смартфон краще поспішити це зробити, щоб у свято не витрачати час на дрібниці, а одразу почати насолоджуватись переглядами. Подарунок доступний для всіх тарифів, і зовсім неважливо, є на рахунку гроші чи ні. Вже зараз всі охочі можуть поставити запитання щодо акції.

Контенту більше ніж достатньо: понад 20 000 фільмів та серіалів, а також 290 каналів. Перегляд абсолютно безкоштовний. Можна глянути з десяток нових фільмів без переплат чи зануритись в улюблене лампове кіно. Вже зараз варто почати готувати списки того, що потрібно обов’язково переглянути: прем’єри від Netflix, новинки українського кінематографа, мультфільми, аніме.

Мета такої компанії — змусити українців зібратись родинами чи у колі друзів та присвятити час перегляду улюблених мультфільмів та кіно. Війна забрала дуже багато у людей. Тому мобільний оператор захотів дати можливість провести день, вечір чи пару годин людям разом. Акційна пропозиція закінчиться 25 серпня.

Запасайтесь попкорном та святковими стравами, готуйтесь до кіномарафону. Київстар впевнений — щасливі емоції українців від перегляду фільмів не лише відволікатимуть від війни, хоч на кілька годин, а й дадуть нових сил.

До того ж перебувати у свято на вулиці потенційно небезпечно. Ворог може вчинити чимало провокацій та обстрілів. Краще залишатись в укриттях та дивитись фільми.