Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 18 августа убывающая Луна в знаке Тельца. Этот день достаточно гармоничен: он сулит благоприятные сделки и финансовые операции, отлично подходит для физической активности, работы в команде, поездок и прогулок.





♈ Овен

Вы чувствуете разочарование как друзьями, так и незнакомцами. Разочарованы в первую очередь их неспособностью прийти к вам и оказать вам поддержку, которая необходима в данный момент. Правда в том, что вы ничего не можете сделать, чтобы повлиять на это. Единственное, что вам под силу — это ваше собственное восприятие.

Космический совет: проявите доброту к себе.

♉ Телец

За победами часто идут поражения. Иногда вам кажется, что вы можете справиться со всем. Но бывают и моменты, когда проблемы находятся вне вашего контроля. Если сдаться, то бурные воды могут унести вас в темную пучину. Иногда приходится найти в себе силы, чтобы плыть против течения. Это поможет вам избежать как настоящих, так и будущих проблем.

Космический совет: перестаньте плыть по течению.

♊ Близнецы

Окружающие привыкли видеть, что вы ведете себя определенным образом. Правда в том, что они не оценят ту версию вас, с которой встретятся сегодня. Честность — это редкий дар. Говорите, что вам нужно, и делайте это без извинений. Отказ от привычных способов общения с людьми освободит вас больше, чем вы можете себе представить.

Космический совет: не бойтесь говорить то, что хотите сказать.

♋ Рак

Причина, по которой мы никогда не снимаем маски, — то, как окружающие воспримут нас без них. Но этот день обещает быть безопасным: опустите забрало, никто не собирается вас атаковать.

Космический совет: быть самим собой совершенно не страшно.

♌ Лев

Неудачи загнали вас в глубокий темный ад гнева, разочарования и обиды. Вы действительно ждете худшее, когда с вами должно произойти что-то хорошее? Эта глава вашей жизни посвящена доверию и принятию поражения. Речь идет о признании всех благословений и испытаний, которые посылаются вам.

Космический совет: примите благословение судьбы.

♍ Дева

В последнее время вы тушили пожары. Вы чувствуете, что должны были защитить себя и окружающих. Но помните: любые невзгоды можно воспринимать не как небесную кару, а как проверку. Станьте пуленепробиваемыми, если от вас этого требуют обстоятельства.

Космический совет: это не наказание, а вызов.

♎ Весы

Если не сейчас, то когда? Великая возможность стучится в вашу дверь, и она требует, чтобы вы собрались и двигались в правильном направлении. Доверяйте тому, что говорит вам внутренний голос. Доверяйте всем изменениям в вашей жизни. В то же время, не ждите немедленного результата.

Космический совет: используйте возможности для роста.

♏ Скорпион

Не пытайтесь залепить кровоточащие раны пластырем. Вам нужно призвать вашу силу обратно в течение вашей реки. Речь идет о приоритетах саморазвития, но знайте, что в процессе вам придется перемещаться по темным коридорам своей психики. Помните, что изменения происходят постоянно. Иногда вы будете чувствовать, что повторяется то, что, как вы когда-то считали, давно исчезло из вашей жизни.

Космический совет: ломайте старые шаблоны.

♐ Стрелец

Похоже, что вы стоите на краю обрыва. Но именно после смелых решений начинаются приключения. Позвольте своему сердцу вести вас за собой. Отдайтесь волшебству момента. Настоящий вопрос не в том, существует ли жизнь после смерти. Настоящий вопрос в том, жили ли вы перед смертью.

Космический совет: позвольте сердцу вести вас за собой.

♑ Козерог

Это время ускоренного роста. Вы обнаружите, что проекты, над которыми вы постоянно работали, теперь движутся в правильном направлении. Устранились и преграды, ранее мешавшие движению. Вы нашли общий язык со своей командой. Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, — это опасение, что Земля уйдет у вас из-под ног.

Космический совет: посмотрите на все со стороны.

♒ Водолей

Когда дело доходит до любви и отношений, вас ждет внезапная перемена судьбы. Больше рискуйте. Говорите «да» чаще, чем «нет», даже если это не кажется для вас единственным решением. Поверьте, вы будете вспоминать этот период как поворотный момент в своей жизни. Влюбленные Водолеи обнаружат, что пришло время возродить искру. Найдите новые способы общения с любимыми, как в спальне, так и за ее пределами.

Космический совет: настало время сказать «да».

♊ Рыбы

Вместо того, чтобы размышлять о том, что ждет нас в будущем и как будут развиваться эти отношения, поговорите. Поговорите о том, чего вы хотите, и о жизни, которую вы себе представляете. В то же время будьте готовы слушать то, что вам говорят. Это поможет вам понять, находитесь ли вы на той же стадии, что и раньше, или же значительно продвинулись вперед.

Космический совет: поговорите о том, чего вы хотите.