В «Дию» добавили новую функцию, которая значительно упростит жизнь украинцам

В «Дия» появилась новая услуга, которая значительно облегчит жизнь украинцам. Теперь с помощью портала госуслуг можно получить справку о доходах. Процедура крайне проста и займет всего несколько минут.





Справка о доходах является одним из наиболее востребованных украинцев документов. Она необходима для оформления субсидии, кредита или получения виз в некоторые страны.

Раньше чтобы заказать справку о доходах украинцам приходилось лично обращаться в налоговую, подавать заявку, а потом еще и достаточно долго ждать оформления документа. Однако благодаря «Дия» эту справку теперь можно получить лишь в несколько кликов, даже не вставая с дивана. В пресс-службе государственного портала рассказали, как пользоваться новой услугой.

Чтобы получить справку о доходах через «Дия», необходимо:

Авторизоваться на сайте «Дия».

Перейти к разделу «Справка о доходах».

Выбрать период времени, за который вы хотите получить информацию.

Нажать кнопку «Готово».

После выполнения всех вышеуказанных шагов заявка на получение справки будет отправлена. Ее статус можно в любой момент проверить на портале «Дия».

Когда справка будет уже готова, заявителя сообщат об этом по электронной почте, которую он указал при регистрации на сайте. После этого справку можно будет скачать на свой телефон или компьютер в личном кабинете на портале «Дия». А точнее – в разделе «Документы».

Информацию для оформления справки о доходах портал государственных услуг «Дия» получает из Государственного реестра физлиц об уплаченных доходах и взысканных с них налогах. Заказать такую ​​справку может каждый гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет.

Напомним, что недавно на портале «Дия» можно заказать также выдержки из некоторых документов и свидетельства. В частности, украинцы могут сделать запрос на получение выписки из документа о регистрации брака или его расторжении, получить свидетельство о рождении и т.д.