В Україні закінчились електрокари: тепер лише замовляти

Паливна криза, що допікає українцям ще з початку війни, призвела до значного збільшення популярності електрокарів. Автівки на альтернативному живленні розбирали наче «гарячі пиріжки». В результаті запаси дилерів вичерпалися і зараз українці можуть придбати нові електрокари лише під замовлення, або ж зарезервувати машину з партії, яка вже прямує в Україну.





Останнє авто на електродвигуні, яке можна придбати в Україні, пропонує один з мультибрендових неофіційних дилерів. Це модель Mercedes-Benz EQS. Її ціна стартує від 3,5 млн грн.

Загалом саме мультибрендові дилери найкраще відреагували на зміни в уподобаннях українців. Вони ж першими налагодили нові схеми поставок та почали завозити в Україну автомобілі, з якими ще не знайомі місцеві споживачі.

Вітчизняні автоексперти склали список нових електромобілів, які зараз можна замовити чи придбати в Україні. До цього списку увійшли машини 9-ти світових брендів. Ціни стартують від 1,1 млн грн.

Найдешевшими варіантами для бажаючих забути про проблеми з бензином виявилися Nissan Leaf та Honda X-NV. Вартість обидвох близько 1,1 млн грн.

Трохи більше доведеться заплатити Honda M-NV. Ціна цієї моделі зараз стартує від 1,2 млн грн. До речі за таку ж суму можна придбати і електричний Volkswagen ID.3.

На третьому місці за ціною опинилася знана серед українських автомобілістів Hyundai Kona Electric за 1,3 млн грн.

Решта списку електрокакарів, які можна замовити в Україні, виглядає так:

Volkswagen ID.4 – 1,5 млн грн;

Volkswagen ID.6 – 1,7 млн грн;

Volvo XC40 Recharge та Cupra Born – 1,8 млн грн;

Mercedes-Benz EQC – 2,1 млн грн;

Mercedes-Benz EQА – 2,2 млн грн;

BMW iX3 – 2,7 млн грн;

Mercedes-Benz EQE – 2,8 млн грн;

BMW iX – 5,1 млн грн;

Rivian R1T – 6,4 млн грн.

Нагадаємо, що на хвилі популярності електрокарів китайський автобренд China Evergrande Group запустив у продаж новий електричний позашляховик Hengchi 5. Виробник настільки впевнений у своєму флагмані, що пропонує покупцям безкоштовний сервіс та пожиттєву гарантію.