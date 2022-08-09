С 1 сентября украинским беженцам изменят условия пребывания в Германии

Правительство Германии утвердило новые правила пребывания для украинских беженцев. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. С этого дня органы власти начнут вести учет времени, в течение которого украинцы находятся на территории ФРГ. Будет учитываться каждый день начиная с 24 февраля.





Беженцам из Украины, которые уже более 90 дней находятся в Германии, согласно новым правилам необходимо подать заявление на получение статуса временной защиты. Только так они смогут законно остаться в стране. В противном случае украинцам придется поехать домой или переехать в другую страну по меньшей мере на 3 месяца.

Для граждан Украины, прибывших в ФРГ после 1 сентября, также будет действовать правило 90-дневного пребывания. Все это время они смогут жить в любом немецком городе без специального статуса. Но когда этот срок истечет, им также придется попросить местные власти о временной защите. Собственно зарегистрироваться для получения временной защиты украинцы смогут все время вплоть до окончания войны.

Также украинским беженцам следует помнить, что, находясь в одной из стран Европы в течение определенного промежутка времени, они становятся в этой стране налоговыми резидентами. В Германии, как и в большинстве стран Европейского союза, этот срок составляет 180 дней. Поэтому многие украинские граждане, переехавшие за границу в конце февраля, уже через несколько недель станут налоговыми резидентами стран, где сейчас проживают.

На этот счет в Конфедерации работодателей Украины уже провели определенные расчеты. Там отметили, что в случае перехода 6,2 млн беженцев пол налоговые полномочия других стран, государственный бюджет Украины терпит значительные финансовые убытки. Если вернее, в 2023 году украинские налоговики недосчитаются 70 млрд грн ожидаемых поступлений. Ведь граждан, ранее плативших налоги в Украине, обяжут платить их в пользу другого государства.