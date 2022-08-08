Кращі моделі смартфонів 2022 року для пенсіонерів

Пенсіонери важко звикають до чогось нового, тому привчити літню людину, яка все життя використовує кнопкові телефони, до сучасного смартфона завдання не з легких. Однак, є певні моделі, які людині похилого віку буде легше освоїти, ніж інші. Їх ви знайдете далі.





№5 – Huawei Y5P

Ціна: 2500 гривень

Стара модель Huawei, яку можна порадити пенсіонеру навіть у 2022 році. Тут немає зайвих наворотів — компактні розміри полегшують керування, а 5.45-дюймовий екран з роздільною здатністю 1440х720 пікселів відрізняється низьким енергоспоживанням, за рахунок чого батарея ємністю 3020 мАч може забезпечити день автономної роботи. З інших особливостей – гучний динамік та стабільний прийом сигналу.

№4 – Redmi 9A

Ціна: 4500 гривень

Хітовий бюджетник Redmi 9A залишається актуальним навіть у 2022 році. Він укомплектований 6.53-дюймовим IPS-екраном, що видає досить якісну картинку, а також основною камерою на 13 МП, здатною робити непогані для такої ціни фотографії. Пенсіонери точно оцінять гучний динамік і хорошу автономність — заряджати гаджет доведеться не частіше ніж раз на два дні.

№3 – Realme C21Y

Ціна: 5899 гривень

Хороший бюджетник Realme, укомплектований великим 6.5-дюймовим екраном. Як показують відгуки, модель відрізняється стабільним прийомом сигналу стільникового зв’язку, в чому перевершує багатьох дорожчих конкурентів, а також гучним динаміком. З інших особливостей – спритний для такої ціни процесор Tiger T610, за рахунок якого інтерфейс працює без серйозних заїкувань, а також жирна батарея на 5000 мАг.

№2 – Samsung Galaxy A03 Core

Ціна: 4299 гривень

Найбільш невибагливі пенсіонери явно залишаться задоволеними Samsung Galaxy A03 Core. Це апарат початкового класу, оснащений 6.5-дюймовим дисплеєм та акумулятором ємністю 5000 мАг, здатним забезпечити 2-3 дні автономної роботи. Камера тут лише одна – на 8 МП, а як ОС використовується полегшена версія Android 11.

№1 – Samsung Galaxy A12

Ціна: 7000 гривень

Гарний бюджетник від Samsung. У нього якісна текстурована спинка і великий 6.5-дюймовий дисплей, інформацію з якого зможе розглянути будь-яка людина похилого віку. Крім того, модель оснащена квадрокамерою на 48+5+2+2 МП та ємним акумулятором на 5000 мАг із підтримкою 15-ватної швидкої зарядки.