В Украине на внушительно подорожает растаможка автомобилей: в Кабмине уже готовят новый закон

В Кабинете Министров живо обсуждают введение дополнительной пошлины на импортные товары. Если этот замысел будет реализован, в Украине, прежде всего, подорожают подержанные автомобили. Ведь стоимость их растаможки увеличится еще как минимум на 10%.





Об этом стало известно от экспертов Института исследований авторынка (ИДА), ссылающихся на заявление заместителя председателя налогового комитета Совета Ярослава Железняка. Нардеп сообщил, что в правительстве уже работают над законопроектом по внедрению дополнительной таможенной пошлины.

Речь идет о сборе в размере 10% на проведение операций по обмену валют, осуществляемых при покупке товаров импорта. Таким образом, налогообложению будет подлежать не сам приобретенный товар, а иностранная валюта, которой за него заплатили.

В Институте исследований авторынка уже успели дать негативную оценку новому закону. По мнению экспертов, дополнительное взыскание, что увеличит стоимость растаможки автомобилей, заставит украинцев придумывать нелегальные пути приобретения машин. То есть вторичный авторынок, который и так частично находится в тени, еще глубже в ней погрязнет.

Специалисты ИГА убеждены, что люди будут избегать уплаты налога всеми возможными способами. В частности, они начнут оплачивать приобретенные автомобили наличными за рубежом, чтобы не «засветиться» из-за банковского перевода.

В то же время нардеп Железняк в своем заявлении наоборот попытался акцентировать внимание на положительных последствиях нового налога. Он отметил, что дополнительные 10% сборов по валютообменным операциям сделают импортные товары более дорогими и менее популярными среди населения. Благодаря этому существенно снизится давление на гривну, что положительно повлияет на ее курс по отношению к доллару и евро.

Пока законопроект о введении новой пошлины все еще обсуждается членами Кабмина. Но уже в ближайшие несколько недель текст документа будет окончательно сформирован, после чего будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.