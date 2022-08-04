Від 10 тисяч доларів: яким знакам зодіаку в серпні пощастить із грішми

Серпень 2022-го для деяких знаків зодіаку стане по-правжньому тріумфальним. На них чекає казкове багатство та захмарні досягнення у кар’єрі.





За словами астрологів, щасливчиками серпня стануть Раки, Леви та Стрільці. Гроші самі попливуть до них у руки, а успіхи на роботі змусять колег «згорати від заздрості».

Рак

Народжені під цим сузір’ям зможуть продемонструвати на роботі свої приховані таланти, чим приємно здивують керівництво. Завдяки цьому вони цілком зможуть розраховувати на підвищення зарплатні, а може навіть на нову керівну посаду. Та крім доходу на основній роботі, у Раків з’явиться ще одне доволі перспективне джерело заробітку. Однак вкрай важливо не піддатися спокусі та втриматися від імпульсивних покупок. Набагато далекогляднішим рішенням стане інвестиція, або принаймні розміщення зароблених грошей на депозиті. Тоді представники знаку відчують себе у повній фінансовій безпеці та ще й неабияк примножать свої заощадження.

Лев

У серпні Леви отримають пропозицію, яка стане переломним моментом у їхній кар’єрі. Через це представники знаку можуть навіть переїхати в інше місто чи країну. Однак нова посада, заради якої Леви підуть на такі жертви, точно їх не розчарує. На них чекають великі досягнення і казкові заробітки. Потрібно лише виявити рішучість та не звертати з обраної стежки. Будуть у Левів цього місяця і непередбачувані витрати. Однак лякатися не варто, адже вони будуть пов’язані виключно з хорошими подіями.

Стрілець

На Стрільців цього місяця чекає напружений робочий графік. У них побільшає обов’язків, але й доходи суттєво зростуть. Народжені під цим сузір’ям у серпні можуть отримати в подарунок значну суму грошей. Причому цей подарунок стане для них справжнісіньким сюрпризом. Наприкінці серпня Стрільцям вдасться нарешті вирішити фінансові питання, які давно не давали спокою. Завдяки грошовим надходженням їм буде нескладно все залагодити та ще й залишитися при цьому у виграші.