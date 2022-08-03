Как заработать 20 тыс. грн не выходя из дома: топ специальностей для удаленной работы в Украине

С начала войны дистанционный формат работы стал ведущей тенденцией рынка труда в Украине. Соответственно, возросло и количество вакансий на такую ​​работу: с 24 февраля их стало вдвое больше. Средняя же зарплата работающих специалистов специалистов в настоящее время составляет около 20 тыс. грн.





Из общего числа вакансий предложения для работников на «удаленку» в апреле-июне текущего года составили 13,9%. В то время как по данным того же периода 2021 года такую ​​работу предлагали только в 6,5% вакансий.

Наибольшую з/п среди отдаленных работников получают специалисты отрасли IT – от 25 тыс. грн. На втором месте менеджеры по продажам – в среднем 20 тыс. грн. Среди топовых и наиболее высокооплачиваемых профессий, представителям которых не обязательно ходить в офис:

SMM-специалист – средняя зарплата 18 тыс. грн;

менеджер по работе с клиентами – 18 тыс. грн;

менеджер по работе с персоналом – 18 тыс. грн;

оператор колл-центра – 14 тыс. грн.

Вместе с увеличением количества предложений для работников на «удаленке», возросло и количество отзывов на соответствующие вакансии. В частности, в 2022 году среднее количество отзывов на одно предложение работодателя возросло до 104, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 31 отзыв.

По данным аналитиков, в Украине опыт дистанционной работы имеет 61% граждан, то есть большая часть населения. В то же время 44% украинцев прямо сейчас работают удаленно, а еще 17% характеризуют свой и формат работы как смешанный.

Популярность дистанционной работы в условиях войны вполне понятна. Некоторые компании сейчас не могут гарантировать своим работникам безопасность на рабочем месте, другие – потерять офисы и другие рабочие помещения в результате вражеских обстрелов. К тому же многие украинцы вынуждены были изменить место жительства или даже уехать за границу. Поэтому формат отдаленной работы стал своего рода требованием времени и сложной ситуации в стране.