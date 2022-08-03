Як заробити 20 тис. грн не виходячи з дому: топ спеціальностей для дистанційної роботи в Україні

З початку війни дистанційний формат роботи став провідною тенденцією ринку праці в Україні. Відповідно зросла й кількість вакансій на таку роботу: з 24 лютого їх стало удвічі більше. Середня ж зарплатня спеціалістів, що працюють віддалено, наразі становить близько 20 тис. грн.





Із загального числа вакансій пропозиції для працівників на «дистанційку» у квітні-червні поточного року становили 13,9%. Тоді як за даними того ж періоду 2021 року таку роботу пропонували лише в 6,5% вакансій.

Найбільшу зарплатню серед віддалених працівників отримують спеціалісти галузі IT – від 25 тыс. грн. На другому місці менеджери з продажу – в середньому 20 тис. грн. Серед топових та найбільш високооплачуваних професій, представникам яких не обов’язково ходити в офіс,такі:

SMM-спеціаліст – середня зарплатня 18 тис. грн;

менеджер по роботі з клієнтами – 18 тис. грн;

менеджер по роботі з персоналом – 18 тис. грн;

оператор кол-центру – 14 тис. грн.

Разом зі збільшенням кількості пропозицій для працівників на «віддаленку», зросла й кількість відгуків на відповідні вакансії. Зокрема у 2022 році середня кількість відгуків на одну пропозицію роботодавця зросла до 104, тоді як у 2021 році цей показник становив лише 31 відгук.

За даними аналітиків, в Україні досвід дистанційної роботи мають 61% громадян, тобто більша частина населення. В той же час 44% українців просто зараз працюють віддалено, а ще 17% характеризують свій іформат роботи як змішаний.

Популярність дистанційної роботи в умовах війни є цілком зрозумілою. Деякі компанії зараз не можуть гарантувати своїм працівникам безпеку на робочому місці, інші – втратити офіси та інші робочі приміщення внаслідок ворожих обстрілів. До того ж чимало українців змушені були змінити місце проживання чи тавіть виїхати за кордон. Тож формат віддаленої роботи став свого роду вимогою часу та складної ситуації в країні.