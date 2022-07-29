5 головних брендів смартфонів у 2022 році

Старші читачі напевно пам’ятають часи, коли компанії, які займаються виробництвом смартфонів, можна було перерахувати на пальцях. Нині їх розвелося дуже багато, але не всі в народі користуються популярністю. П’ятірку лідерів за кількістю продажів за перший квартал 2022 року визначили аналітики із Canalys.





Натомість експерти відзначили цікавий момент – за цей час було продано на 9% менше телефонів, ніж за аналогічний відрізок 2019 року. Пов’язано це з порушенням економічних та логістичних ланцюжків через пандемію коронавірусу, а також тим фактом, що виробники накопичили надто великі обсяги гаджетів. Покупці при цьому віддають перевагу бюджетним моделям.

Лідером за підсумками першого півріччя 2022 стала компанія Samsung , на частку якої припав 21% всіх проданих смартфонів. Експерти повідомляють, що такого успіху корейцям вдалося досягти через вдалу лінійку Galaxy A. Друге місце, незважаючи на велику кількість преміальних і відсутність бюджетних моделей, посіла Apple , а третє залишилося за Xiaomi – 17% і 14% відповідно. Також у п’ятірку лідерів потрапили OPPO (10%) та Vivo (9%).

На основі отриманих даних аналітики пророкують збільшення кількості знижок та рекламних акцій на смартфони. Так виробники намагатимуться підвищити попит серед покупців.