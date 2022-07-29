Китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 августа

Первую неделю августа мы будем жить еще под знаком Огненной Козы, но уже вовсю будем ощущать дыхание Земляной Обезьяны, что придет в мир вечером 7 августа. Энергии предстоящей недели нельзя назвать слишком дружественными — возможны задержки и препятствия в делах, общее повышении эмоционального градуса и нервного напряжения.





Специалисты по китайскому календарю рекомендуют доделать на неделе большую часть важных дел, стоящих на повестке дня. И даже если все дела завершить не удастся, то, как минимум, стоит начать их до наступления нового месяца по китайскому календарю.

А самым идеальным времяпрепровождением этой недели считается отдых. Берите отпуск, выходные, отгулы и разрешите себе на время забыть про заботы.

Понедельник, 1 августа. Ян Огонь на Собаке

Понедельник встретит рабочей рутиной. Энергии дня не очень сильные, но они позволят увидеть больше чем обычно. Этому способствует большое количество Огня в карте дня.

Вторник бацзы настоятельно рекомендует посвятить планированию и визуализации будущего. Уединитесь и представьте себе дорогу к вашей цели во всех красках и подробностях. Если цель пока не определена — попробуйте ее сформулировать именно в этот день — вероятность успеха очень высока.

Не стоит ожидать от понедельника больших прорывов, побед и эффективных результатов. Все в пределах нормы, обыденные дела и процессы. Это тоже неплохо — баланс и уравновешенность тоже нужны, не все же нестись вперед.

Люди с Лошадью в карте почувствуют в понедельник усиление стихии Огня — планируйте дела с учетом этого аспекта. Те, у кого в карте есть Дракон, находятся в понедельник под столкновением. Есть вероятность, что вы получите неожиданную, но важную информацию. Советую отнестись к ней как к подарку судьбы, никак иначе.

Вторник, 2 августа. Инь Огонь на Свинье

Во вторник дела продолжат идти ни шатко ни валко. Инь Огонь в карте дня подарит надежду на решение каких-то важных вопросов, но сами энергии будут не очень сильными и, если проблема серьезная, с наскоку ее решить не получится.

Лучшая стратегия в таком случае — следовать за потоком. Выбираем самый экологичный и энергосберегающий вариант и, как минимум, не нервничаем, если что-то не будет удаваться.

День идеален для отдыха во всех его видах, отпуска и расслабления на природе. Если не получится отправиться в отпуск — обязательно найдите время для прогулки по парку или по набережной. Вода и деревья успокоят ум и восстановят силы.

Не рекомендуется начинать в этот день большое путешествия, устраивать переезд или начинать строительство. Не берите кредитов и тщательней выбирайте медицинское учреждение, если вам нужна помощь.

Люди со Змеей в карте могут во вторник почувствовать сопротивление среды и повышенный эмоциональный фон. Не берите в голову, это временно.

Среда, 3 августа. Ян Земля на Крысе

Среда будет немного поактивней. По крайней мере так будет ощущаться. Вода Крысы принесет желание двигаться и решать вопросы.

В среду неплохо устраивать встречи и переговоры, подписывать документы и начинать новые проекты. Хорошо заниматься планированием — продолжайте сессии визуализации будущего, начатые в понедельник и вторник.

Не рекомендуется в среду начинать долгое лечение, переезжать, начинать строительство, выходить на новую работу или учебу. Не лучшее время и для диет и ремонта — есть вероятность срыва планов и ожиданий.

Людей с Лошадью в карте в день Крысы всегда слегка несет. Практикуйте практики успокоении ума и день пройдет более-менее гладко.

Четверг, 4 августа. Инь Земля на Быке

Четверг будет очень и очень «земляным» днем. Три знака Инь Земли замедлят его до черепашьих скоростей. Оно, в общем и неплохо, потому как бацзы сообщает, что в четверг произойдет столкновение Козы месяца с Быком дня.

В такие дни не рекомендуется планировать и делать что-либо важное. Однозначно будут срывы планов, задержки, препятствия на пустом месте и слегка заторможенные люди вокруг.

Особенно неблагоприятно совершать в этот день торговые сделки, начинать ремонт и строительство. Не стоит начинать дела, которые ограничены четкими сроками — есть вероятность, что не уложитесь.

Люди с Быком и Козой в карте будут думать, что земля уходит у них из-под ног и нервничать по этому поводу. Спокойно, уже скоро ситуация поменяется.

Пятница, 5 августа. Ян Металл на Тигре

В пятницу Металл дня будет резать своего же Тигра. Ничего хорошего из этого не выйдет. Энергии дня противоречивы и небезопасны. В воздухе висит неопределенность. Чтобы выйти из кармического круга, стоит сделать вид, что вы тут ни при чем и просто прохлаждаетесь, а не делаете важные дела.

Посвятите пятницу рутине, рутине и еще раз рутине. Если нет возможности реально забыть про дела, конечно. Если же вы на отдыхе, то не стоит в пятницу устраивать экстремальных развлечений, повышен риск форс-мажоров и травматизма. На дороге также стоит быть максимально аккуратными всем без исключения.

Наиболее подверженными негативным аспектам дня могут быть люди со Змеей, Тигром и Обезьяной в карте. У вас могут наблюдаться неконтролируемые вспышки эмоций — постарайтесь максимально держать себя в руках.

Суббота, 6 августа. Инь Металл на Кролике

Суббота будет чуть полегче, за исключением запрета на экстремальные развлечения. Повышенный риск травматизма сохраняется. В остальном, день может быть неплох для общения, путешествий, переездов, начала лечения и косметических процедур.

Энергии в дне не так уж и много, поэтому не стоит планировать на субботу дела, реализация которых потребует много времени и сил. Переговоры о долгосрочном партнерстве, длинные инвестиционные проекты, походы в суд и открытие нового бизнеса лучше перенести на другое, более благоприятное время.

Зато день просто прекрасен для дружеского общения, встреч, тусовок и креативных сессий. Проведите его, по возможности, на природе. Не забывайте давать голове и телу перерыв от важных дел.

Людям с Кроликом и Петухом в карте может в субботу не очень везти. Вероятны травмы и срывы планов.

Воскресенье, 7 августа. Ян Вода на Драконе

В воскресенье, в день Водяного Дракона произойдет смена месяца и ближе к ночи в мир придет энергия Земляной Обезьяны. А вместе с ней бацзы провожает сезон Лета и встречает сезон Осени, главной стихией которого считается Металл. Начиная с 7 августа в столкновение приходят хозяин года Тигр и хозяйка месяца Обезьяна и начинается еще более активное потряхивание, чем-то, что мы уже наблюдали в этом году.

Те, кто еще не читал бацзы-прогноз на август могут это сделать сейчас и получить информацию об энергетических тенденциях месяца. Ну, и подстелить соломку, где это необходимо.

Итак, воскресенье — это день смены сезона, а такие дни в бацзы считаются очень нестабильными. Неустойчивые энергии могут испортить самые безупречные планы. Именно поэтому на такие дни не назначают очень важные дела, а ограничиваются простыми ежедневными заботами.

Воскресенье можно посвятить вдумчивому планированию предстоящей недели, общению с семьей и активному домоводству. Уделите время и себе любимому — дополнительная порция любви в наши времена не повредит.

Люди с Собакой в карте — займите в воскресенье голову поисками будущей прибыли. Не исключено, что вам придет на ум оригинальная идея и в ближайшем будущем вам удастся материализовать сундук с сокровищами. Ну, или их денежным эквивалентом.