В Україні з’явилася нова схема виїзду чоловіків призовного віку за кордон

В Україні з’явилася нова схема, яка дозволяє чоловікам призовного віку виїжджати за кордон: посередники за гроші оформляють охочим «вступ» до іноземного вишу і ті виїжджають із країни під виглядом студентів. Такі оголошення заполонили український Facebook та інші соціальні мережі.





Посередники обіцяють влаштувати виїзд з України за 1,5–2,5 тисяч доларів. «Робимо вам документи на навчання у поліцеальній школі (технікум для дорослих у польській системі освіти – прим. ред ) у Польщі, а також офіційне запрошення польської сторони на навчання. Офіційні документи з проводкою на базі Польщі. Виїжджаєте як студент, який проходить навчання за кордоном. Гарантований перехід польського кордону», — так рекламують послугу в українських Telegram-каналах.

Зазначається, що більшість посередників пропонують вступ до польських та прибалтійських вишів. За їхніми словами, заняття відвідувати не обов’язково, тому можна вільно виїхати до будь-якої іншої країни Євросоюзу .

Схема призвела до того, що прикордонники стали ретельніше перевіряти і тих, хто справді навчається за кордоном. В іноземних вузах наголошують, що не торгують дипломами, і радять українцям не користуватися подібними послугами.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського , громадянам країни чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі держави під час воєнного стану.