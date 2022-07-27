Двом знакам зодіаку до кінця липня загрожують грошові втрати: вони припустяться фатальної помилки

До кінця липня 2022 року уродженці двох знаків зодіаку можуть втрапити у фінансову халепу. У найбільшій небезпеці опиняться Стрільці та Водолії. Вони ризикують прийняти невірне рішення та втратити геть усі заощадження.





Стрілець

Попереду у представників знаку затяжна «чорна смуга», основною причиною якої стане безгрошів’я. Стрільцям доведеться взяти на себе чимало витрат, яких вони зовсім не очікували. Дехто може навіть стати жертвою фінансової афери і залишитися ні з чим.

Астрологи радять представникам знаку бути вкрай уважними кожного разу, коли вони дістають свій гаманець. Окрім того не варто підписувати договори чи будь-які інші папери, пов’язані з грішми, якщо немає впевненості у їх легальності. Адже Стрільців спробують обдурити, скориставшись їх вродженою довірливістю.

Загалом народжені під знаком Стрільця до кінця поточного місяця почуватимуться розгубленими. Хтось навіть може пережити справжнісіньку депресію, яку лише поглиблять проблеми з грішми. Однак не варто втрачати присутності духу. Незабаром все стане на свої місця, а представники знаку знову відчують себе щасливими та впевненими у власних силах.

Водолій

Найкращою стратегією для Водоліїв на найближчі дня буде відмова від дорогих покупок та інших відчутних для гаманця витрат. Не радять астрологи також класти гроші на депозити чи брати кредит. Та й узагалі до кінця липня краще триматися від банків подалі.

Якщо уродженці знаку все ж ризикнуть – можуть в одну мить втратити усі свої статки. Частині Водоліїв на тлі фінансової скрути навіть доведеться влізти у борги, які буде дуже складно повернути.

Щоб не стати жертвою власної фінансової помилки, Водоліям радять не приймати поспішних рішень та частіше слухати свою інтуїцію. Адже вона у представників цього загадкового повітряного знаку дуже сильна.