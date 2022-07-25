Toshiba представила стильні та легкі 4K-телевізори

Апаратна основа – процесор Regza Engine. Є підтримка Dolby Vision Atmos. Для геймерів буде корисним ігровий режим. Рамки навколо дисплеїв дуже тонкі, майже непомітні.





У серії C350 три моделі – 43-, 50- та 55-дюймова. У комплекті міцна металева підставка. Заявлено підтримку Dolby Vision HDR. Фанати спорту можуть увімкнути режим Ultimate Motion без розривів руху. Є модулі Wi-Fi, Bluetooth 5.0, а також 3 порти HDMI та 2 порти USB. Стартовий цінник

– $375.



У Toshiba M550 усередині має чіп Regza Engine 4K Pro. Діагональ – 55 або 65 дюймів. Є і спортивний, і ігровий режими. Ви можете керувати TV за допомогою голосового помічника Google. За звук відповідають потужні динаміки – один низькочастотний на 20 Вт, а також динаміки зліва та справа потужністю 40 Вт. Заявлено підтримку Apple Home Kit, Chromecast та AirPlay. Ціна 55-дюймової версії дорівнює $690, 65-дюймової – $1060.