Астролог рассказала о приближении сложного этапа войны: какие города в опасности

Война Украины с россией может затянуться до конца года. При этом наибольшее обострение ситуации на фронте ждет нас уже в августе. Сложный период будет продолжаться в течение трех месяцев и только на пороге нового 2023 украинцы наконец смогут выдохнуть с облегчением.





Такой прогноз по ситуации в Украине дала астролог Ангелина Вакулина. Она отметила, что последний месяц лета украинцев не порадует. Ситуация на фронте будет напряженной, как никогда. С середины августа начнется обострение войны и активизация боевых действий. Стабилизировать ситуацию удастся только к концу октября.

В общем, в последующие три месяца нас «хорошо потрясет». В самой большой опасности, по словам астролога, будут Полтава, Харьков и Лисичанск. Жителям этих городов Вакулина советует быть особенно осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ведь самое важное для украинцев – остаться живыми и своими глазами увидеть долгожданную победу.

В том, что август будет богат значимыми событиями, уверен и экстрасенс Максим Гордеев. Правда, он предсказывает вовсе не обострение, а переломный момент в войне, после которого ситуация на фронте существенно улучшится.

При этом Гордеев подчеркивает, что освобождение Украины от врага не будет быстрым. Так что украинцам нужно набраться терпения и не терять присутствия духа. Начиная с августа, ВСУ начнут постепенно освобождать занятые врагом территории и уже ближе к концу года оттеснят орков вплоть до самой границы.

Благоприятный прогноз по дальнейшим событиям в войне дала также таролог Ольга Соломко. Она, как и остальные эксперты, считает, что воевать украинцам придется как минимум до конца 2022 года. Однако победа в любом случае будет за нами. Ведь украинцы – величественный народ, который на пути к своей свободе и независимости готов преодолеть любые препятствия.