Українцям розповіли про те, чому телефон швидко розряджається і як це виправити

Вирішення будь-якої проблеми починається з пошуку причин її появи. Тому, в першу чергу, нам варто зрозуміти, які саме процеси чи програми витрачають найбільше енергії. Для цього зайдіть у Налаштування пристрою і знайдіть там пункт Батарея . У більшості випадків ви побачите там малоінформативний графік, який показує, як швидко смартфон витрачає енергію.





Нам він не надто потрібен. Просто топніть по цьому графіку, і перед вами відкриється список програм, відсортованих за енергоспоживанням. У нашому випадку найбільше енергії витрачає месенджер Duo. Іноді на його місці можуть опинитися сервіси Google, Viber або інша додаток, що активно використовується вами або самою системою.

Тепер, коли ми знаємо, куди йде енергія, боротися з цією проблемою стає легше.

1. Зменшіть яскравість, роздільну здатність та частоту оновлення екрану

Одна з головних причин, чому батарея швидко розряджається на телефоні, це висока яскравість екрана. Саме дисплей споживає найбільше енергії, і що вища роздільна здатність і яскравість — то сильніше розряджається смартфон.

Щоб заощадити заряд, слід встановити автоматичне визначення яскравості – ця функція доступна на всіх сучасних смартфонах та планшетах. Також у налаштуваннях пристрою можна вибрати параметр «Розумна роздільна здатність» або вручну встановити нижчу роздільну здатність для економії енергії. Якщо ви використовуєте пристрій з AMOLED-екраном, активуйте темну тему: ці матриці не витрачають енергію на підсвічування чорних пікселів.

Також на деяких нових моделях можна регулювати частоту оновлення екрана: наприклад, 120 Гц або 60 Гц. Чим вона вища — тим швидше розряджається смартфон. Так, при 120 Гц набагато зручніше грати та працювати з інтерфейсом програм, але якщо ви хочете продовжити час роботи смартфона, то краще вибрати низьку частоту оновлення.

Також в Android можна вимкнути всілякі анімації та візуальні ефекти системи. Але це дозволить заощадити зовсім небагато заряду, тому не завжди є сенс відмовлятися від гарного візуалу. Усі налаштування для відключення анімації та інших прикрас знаходяться в розділі налаштувань Спеціальні можливості – Додаткові візуальні ефекти .

2. Вимкніть непотрібні програми

Чому батарея швидко розряджається у нового телефону? Усьому виною не якісь віруси-поглиначі енергії, а програми, встановлені на смартфоні. Часто у фоновому режимі працює занадто багато програм, використовуючи при цьому інтернет і надсилаючи повідомлення. Наприклад, постійно працюючий на фоні FaceBook дуже швидко посадить батарею будь-якого смартфона. Не кажучи вже про забуту вкладку з активною грою.

На щастя, апетити додатків можна скоротити. Для початку перевірте, які програми на смартфоні можуть працювати у фоновому режимі. Це можна дізнатися в налаштуваннях у розділі “Програми” – “Запуск програм”. На Android налаштувати параметри запуску можна вручну, заборонивши роботу у фоні та непрямий запуск програми іншими програмами.

Важливо: не вимикайте фоновий запуск програм, які повинні бути завжди активними. Наприклад, якщо заборонити роботу у фоновому режимі для програми-навігатора, то вам доведеться щоразу знову будувати маршрут при відкритті карти.

3. Вимкніть непотрібні з’єднання та служби

Акумулятор швидко розряджатиметься при постійному використанні бездротових технологій на кшталт Bluetooth, Wi-Fi та GPS. Заряд батареї активно витрачають програми, які звертаються до цих служб у фоновому режимі.

Щоб заощадити заряд, слід вимкнути GPS, якщо ви не використовуєте карти та інші програми, яким важлива ваша геолокація для коректної роботи (наприклад, погодні програми). Також варто відмовитися від постійно увімкненого Wi-Fi — якщо він буде активним, смартфон безперервно шукатиме вільні мережі для підключення. Хоча Bluetooth майже не витрачає енергію (особливо в останній п’ятій версії), його теж краще вимкнути, якщо ви не використовуєте фітнес-браслет, навушники або інші бездротові гаджети.

4. Перевірте ємність акумулятора

Якщо смартфон швидко заряджається і швидко розряджається, можна припустити, що його акумулятор має зовсім невелику ємність. Згодом батареї втрачають її через часті перезарядки — і це цілком нормальний процес. Однак за один-два роки експлуатації відчутно посадити якісний акумулятор досить складно, а ось за більш тривалий термін цілком реально. Проблему можна вирішити, замінивши батарею на нову.

Іноді буває, що новий акумулятор швидко розряджається в телефоні — наприклад, після заміни в приватному сервісі. Якщо ви оптимізували налаштування програм і системи, але батарея все одно швидко втрачає заряд, це може говорити про те, що в сервісі її взагалі не змінювали, або поставили в телефон менш потужний акумулятор.

Щоб перевірити ємність батареї, знадобиться спеціальний USB-тестер, який підключається до телефону за допомогою дроту. Такий гаджет можна купити на Aliexpress приблизно за 100 гривень. Також виміряти ємність можна за допомогою програми-контролера AccuBattery для Android або Battery Life для iOS, активувавши її під час заряджання. Якщо реальна ємність батареї нижча за заявлену виробником, її необхідно замінити. До речі, акумулятор із зносом понад 30% використовувати вже небезпечно.

5. Скоротіть час роботи смартфона

Хоч як дивно б це не звучало, але смартфон може швидко розряджатися через те, що ви постійно його використовуєте. Можна скільки завгодно відключати непотрібні служби та програми, але якщо гаджет весь час у вас у руках із включеним Instagram або відео на YouTube, він швидко розряджатиметься. Програми споживають різну кількість енергії: найненажерливішими справедливо можна вважати ігри та відео. Також заряд швидко витрачається під час роботи з камерою, наприклад, якщо ви постійно щось фотографуєте.

Якщо у вас немає можливості (або бажання) відкласти телефон убік, то продовжити його роботу можна за допомогою пауербанку. Сьогодні на ринку легко знайти досить потужні та компактні моделі з підтримкою швидкої зарядки, які обійдуться в 500-700 гривень – наприклад, Xiaomi Mi Power Bank 2 ємністю 20 000 мАг.