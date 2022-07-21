Samsung “поріже” камери на смартфонах Galaxy A

Samsung вже довгий час робить камери з чотирма об’єктивами на смартфонах серії Galaxy A. Зазвичай вони складаються з основної, надширококутної, макрокамери та датчика глибини. Тепер корейські новинні видання повідомляють, що компанія планує прибрати сенсор глибини з телефонів A-серії.





The Elec, посилаючись на джерела всередині корпорації, пише, що Samsung хоче видалити датчик глибини зі смартфонів Galaxy A24, Galaxy A34 та Galaxy A54. Передбачається, що ці пристрої збережуть свої основні, надширокі та макрооб’єктиви, а визначення глибини сцени здійснюватиметься програмним способом.

Зокрема, видання стверджує, що новий Galaxy A24 буде поставлятися з 50-мегапіксельною основною камерою, 8-мегапіксельною надширококутною камерою і 5-мегапіксельною макрокамерою. Galaxy A34 вийде з комбінацією об’єктивів 48+8+5 МП, а Galaxy A54 отримає набір 50+5+5 МП. Хоча ми припускаємо, що роздільна здатність надширококутного об’єктива у бестселера має бути вищою.

Вважається, що Samsung хоче відмовитися від датчика глибини, щоб скоротити виробничі витрати та зосередитися на покращенні базових фотоможливостей. Компанія вже додала оптичну стабілізацію до основної камери на багатьох смартфонах серії Galaxy A, що набагато важливіше для якості фотографій загалом. Звичайно, датчик глибин важливий для роботи портретного режиму, але ми бачили, як інші бренди обходяться програмними функціями для його заміни, тому впевнені, що при правильному підході Samsung все вийде.