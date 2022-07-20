Українців попередили про потужну магнітну бурю в кінці тижня та її наслідки

Наступними вихідними Землю накриє магнітна буря. Про це попереджає Лабораторія сонячної астрономії.





Уточнюється, що магнітна буря рівня G1 очікується у п’ятницю, 22 липня. Напередодні та наступного дня після бурі висока ймовірність геомагнітних збурень.

Медики попереджають, що магнітна буря несе цілком реальну загрозу людям з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця, з хронічними патологіями суглобів та хребта, а також вагітним жінкам та підліткам у зв’язку з нестабільністю їхнього гормонального фону. У них може спостерігатися нудота, запаморочення та головний біль, занепад сил, безсоння та інші болючі симптоми.

Нагадаємо, що на Сонці помітили величезну пляму, викид з якої можуть відчути по всій Землі.