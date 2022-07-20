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Українців попередили про потужну магнітну бурю в кінці тижня та її наслідки

Лікарі нагадують про небезпеку для людей з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця.

20.07.2022
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Наступними вихідними Землю накриє магнітна буря. Про це попереджає Лабораторія сонячної астрономії.

Уточнюється, що магнітна буря рівня G1 очікується у п’ятницю, 22 липня. Напередодні та наступного дня після бурі висока ймовірність геомагнітних збурень.

Медики попереджають, що магнітна буря несе цілком реальну загрозу людям з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця, з хронічними патологіями суглобів та хребта, а також вагітним жінкам та підліткам у зв’язку з нестабільністю їхнього гормонального фону. У них може спостерігатися нудота, запаморочення та головний біль, занепад сил, безсоння та інші болючі симптоми.

Нагадаємо, що на Сонці помітили величезну пляму, викид з якої можуть відчути по всій Землі.

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20.07.2022
Менше хвилини
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