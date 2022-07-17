Українцям розповіли про те, чим планшет гірший за смартфон

Чимало користувачів перед покупкою гаджета хоч раз замислюються — «А може замість смартфона купити планшет? Адже екран набагато більший». Так, планшет має дуже вагомий плюс перед смартфоном у розмірі екрану. Але, мабуть, на цьому плюси планшетного ПК закінчилися. Ми не жартуємо. Давайте розглянемо мінуси такого девайсу.





Екран великий, але не завжди якісний

Причому такий планшет може коштувати дорожче за смартфон. А якісні дисплеї в основному ставлять на топові девайси, які призначені, наприклад, для малювання. А гаджетів із частотою екрану в 120 Гц на ринку на момент написання статті лише 15 моделей.

Погана камера

Якщо взяти пристрій одного цінового діапазону, то з великою ймовірністю в смартфоні камера буде в рази краще, ніж на планшеті. Адже такий девайс не призначений для зйомки якісних фото та відео.

Більше того, деякі моделі оснащені лише однією фронтальною камерою для селфі та відеодзвінків з дуже низькою роздільною здатністю.

Відсутність мобільного інтернету

Не кожен гаджет може похвалитися вбудованим модулем 4G. Передбачається, що планшет використовують удома або в офісі, де вже є Wi-Fi. В крайньому випадку роздати інтернет можна і зі смартфона. Навіть якщо є вбудований модуль зв’язку, то не завжди планшетний ПК може виконувати функцію стільникового телефону, доступний тільки мобільний інтернет.

Проблеми із додатками

Не завжди розробники додатків підлаштовуватимуться під величезні дисплеї — пріоритет у розробці надається смартфонам. Тому є ризик того, що купивши планшет, ваш улюблений додаток буде некоректно працювати. Тут все залежить від популярності програми.

Вартість та невелика кількість моделей

Гарний якісний планшетний комп’ютер не може коштувати дешево. Смартфон із таким же функціоналом буде коштувати дешевше. Також на ринку зараз представлено не дуже багато моделей планшетів — попиту на них як такого, на жаль, немає. А чим менше моделей, тим вищою буде кінцева вартість пристроїв. Наприклад, хороші портативні комп’ютери для малювання з функцією стілус коштують дуже дорого.

Не завжди актуальне залізо

Через низьку популярність планшетних ПК у продажу досі можна зустріти морально-застарілі моделі. Та що вже казати — навіть у дорогих моделях 2022 року дуже часто використовують старі протоколи Wi-Fi та Bluetooth. Апаратна начинка планшета не завжди буде актуальною і якщо вам потрібен такий комп’ютер, то до вибору потрібно ретельно підходити.

Який висновок?

Планшет – пристрій із вузькою цільовою аудиторією. Так, на ньому зручно дивитися фільми, лежачи на дивані (але не завжди грати в ігри, оскільки багато ігор «заточено» під смартфон), зручно вести лекцію або керувати презентацією. А для художників взагалі величезний простір — можна малювати прямо на екрані дисплея. Також пристрій користується популярністю у архітекторів.

Якщо серед ваших завдань немає тих, що описані вище, а хочеться пристрій з великим екраном, краще звернути увагу на смартфони з великим дисплеєм.