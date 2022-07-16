Рейтинг найкращих смартфонів 2022 року за продуктивністю

Будь-яка людина, яка купує смартфон, хоче, щоб він працював швидко, не гальмував і спритно вирішував всі покладені на нього завдання. Коротше кажучи, не мав жодних проблем із продуктивністю. П’ять найкращих подібних смартфонів ми зібрали у цій статті.





№5 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 52 000 гривень;

Результат AnTuTu: 830 180 балів.

Найпотужніший смартфон на iOS. За його продуктивність відповідає новітній процесор Apple A15, що гарантує максимально плавну роботу інтерфейсу, будь-яких програм та ігор. Невід’ємною частиною успіху є ідеальна оптимізація фірмової операційної системи. У поєднанні з багаторічною підтримкою оновленнями, iPhone 13 Pro Max – один з найпотужніших смартфонів, який ви тільки можете купити в 2022 році.

№4 – Xiaomi Mi 12 Pro

Ціна: 36 000 гривень;

Результат AnTuTu: 989 730 балів.

Флагманський гаджет китайців оснащений передовим залізом. У 6.73-дюймового AMOLED-екрана частота оновлення становить значні 120 Гц, а фотоможливості представлені потрійною камерою на 50+50+50 МП. Серцем пристрою є Snapdragon 8 Gen 1, що працює у зв’язці з 12 ГБ оперативної пам’яті. Крім того, є аж чотири стереодинаміки та акумулятор на 4600 мАг зі 120-ватною зарядкою.

№3 – Motorola Edge 30 Pro

Ціна: 23 000 гривень;

Результат AnTuTu: 994 223 бали.

Трохи не вистачило Motorola Edge 30 Pro, щоб перейти позначку в мільйон балів. Тим не менш, це дуже потужний смартфон, який можна використовувати для будь-яких цілей. У нього під капотом знаходиться зв’язка процесора Snapdragon 8 Gen 1 і 12 ГБ оперативної пам’яті, а 6.7-дюймовий дисплей OLED видає яскраву і соковиту картинку з частотою оновлення 144 Гц. Також є потрійна камера на 50+50+2 МП, стереозвук та АКБ на 4800 мАг із 68-ватною зарядкою.

№2 – Vivo X80

Ціна: 30 000 гривень;

Результат AnTuTu: 1 000 443 бали.

Найпотужніший смартфон Vivo отримує другий рядок топу. Цікаво, що він оснащений процесором від MediaTek – Dimensity 9000. Працює він у зв’язці з 12 ГБ оперативної пам’яті. Крім того, телефон оснащений 6.78-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц та потрійною камерою на 50+12+12 МП з телевиком та шириком у ролі додаткових датчиків. Ну а за автономність відповідає батарейка на 4500 мАг із 80-ватною зарядкою.

№1 – Red Magic 7

Ціна: 32 000 гривень;

Результат AnTuTu: 1 046 552 бали.

Ігровий флагман від компанії ZTE збудований на базі процесора Snapdragon 8 Gen 1 – передового процесора для Android-смартфонів. Компанію йому становлять 16 ГБ оперативної пам’яті. Такої начинки достатньо для того, щоб гаджет посів перше місце у рейтингу AnTuTu серед усіх Android-смартфонів. Інші спеки у моделі також на рівні: екран із частотою оновлення 165 Гц, вбудований вентилятор, сенсорні курки та акумулятор на 4500 мАч зі 120-ватною швидкою зарядкою.