Вийшов повноцінний тизер серіалу «Володар перснів: Персні влади»

Amazon Prime виклав черговий тизер майбутнього серіалу “Володар перснів: Персні влади”. Хоча тизером його назвати язик не повернеться мова, відео на дві з половиною хвилини це цілком собі повноцінний трейлер.





Серіал перенесе нас за кілька тисяч років до подій оригінальної трилогії. У тизері засвітилися кілька барвистих локацій і вже відомі персонажі: Галадріель, Елронд, моряк Ісільдур, ізгой Халбранд та ельфійський коваль Келебрімбор, що викував ті самі обручки.

Зазвичай серіали продовжують після успішного першого сезону, але «Персні влади» одразу розписали на всі п’ять сезонів. Пілотну серію першого сезону ми побачимо на Amazon Prime 2 вересня.