Вчені з’ясували, що особливий шрифт може змусити людей читати швидше

Американські дослідники з’ясували, що індивідуальне налаштування стилю та розміру шрифту може збільшити швидкість читання за збереження розуміння.





Дослідження показало, що зміна шрифту на той, який найкраще підходить для конкретної людини, призводить до збільшення швидкості читання на 35% за збереження розуміння. З’ясувалося також, що люди не завжди знали, який шрифт підходить їм найкраще: особисті уподобання не обов’язково корелювали зі швидкістю читання.

У ході дослідження групі з 352 учасників віком від 18 до 71 року було доручено читати текст на власних пристроях. Було протестовано 16 поширених шрифтів, які використовуються в інтернеті, газетах та PDF-файлах.

У майбутньому вчені сподіваються створити інструменти, які допоможуть людям вибирати індивідуальний шрифт.