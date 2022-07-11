Українцям пояснили чому на старому комп’ютері так гальмує інтернет

Насправді гальмує не інтернет, а браузер. Про це в розмові з GSMinfo розповів фахівець з кібербезпеки Юрій Шарлай.





Справа в тому, що Web-технології за 10 років зробили крок так далеко вперед, що колись потужний комп’ютер починає сповільнюватися при малюванні веб-сторінки. Більше того, багато сайтів не хочуть робити розрахунки даних у себе на сервері, а віддають потрібний код у браузер, який вже й збирає сторінку частинами. Раніше сервер віддавав готовий HTML, зараз величезну роль у рендерингу кінцевого результату грає браузер.

На жаль, ця ситуація патова – навіть якщо ви знайдете і встановите браузер тих років, який працюватиме швидко, він не зможе коректно малювати сторінки. Старий браузер також не буде безпечним з точки зору витоків даних, паролів та банківських карток.

Звідси висновок: як не крути, якщо ви хочете користуватися інтернетом повною мірою і без апаратного уповільнення, то комп’ютер потрібно мати сучасний: не менше 2 ядер з частотою від 2 ГГц і не менше 4 гігабайт оперативної пам’яті.