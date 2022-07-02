На 15-40 гривень: Vodafone піднімає ціни на популярні послуги

Представники компанії повідомляють, що ціна на послуги мобільного зв’язку зміниться для користувачів тарифних планів Joice та SuperNet. З першого липня вартість цих пакетів зросте на суму від 15 до 40 гривень. Повідомлення про це абоненти почали отримувати вже цього тижня. В компанії стверджують, що пріоритетом підприємства є якість зв’язку, а в умовах бойових дій інфраструктура бренду зазнає руйнувань на мільярди гривень. Проте відновлення пошкодженого обладнання ведеться невпинно, адже воно необхідне для того, щоб мільйони абонентів лишались на зв’язку в будь-яких ситуаціях.





З першого липня ціна пакета SuperNet Start становитиме 145 гривень замість 125. Користувачі тарифного плану SuperNet Pro сплачуватимуть 205 гривень замість 180, а у пакеті SuperNet Unlim вартість зросте до 300 гривень з 260 гривень. Тарифний пакет Joice тепер вартуватиме 135 гривень замість 120.

В компанії Vodafone змінили погляд і на міжнародне спілкування з РФ та Білоруссю: хвилина розмови по цих напрямках зросла до 25 гривень, а вартість SMS-повідомлення наразі становить 3 гривні.