Vodafone

Vodafone запускає 5G мережу: де вона буде працювати

Інноваційна технологія полегшить роботу шахтарів.

26.06.2021
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Компанія «Vodafone Ukraine» й енергетичне підприємство «ДТЕК Енерго» об’єднають зусилля для запуску революційного проекту під назвою Smart Factory 5G. Нова технологія буде реалізована на базі харківського заводу «Corum Світло шахтаря». Офіційна презентація проекту відбулася у четвер, 24 червня.


«Сьогодні ми, першими в країні, маємо за честь реалізувати проект «розумної» фабрики, що працюватиме на основі бета-мережі 5G», – повідомила Ольга Устинова, виконавчий директор «Vodafone Ukraine».

Свою думку щодо інноваційного починання висловив й гендиректор компанії «ДТЕК Енерго» Ільдар Салеєв. Він відзначив, що першочерговим завданням, яке буде втілено у межах проекту, стане дослідження об’єктів промислового призначення з допомогою технологій 5G та дронів. «5G-мережа може значно розширити можливості компанії та полегшити обмін даними із клієнтами. Це стосуватиметься безпосередньо здачі обладнання, а також презентації нових його екземплярів та навчання роботі із технікою. Таким чином продукція «Corum» швидко реалізовуватиметься й у найкоротші терміни почне приносити користь шахтарям в їх нелегкій роботі», – резюмував директор компанії.

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У свою чергу мережі ДТЕК можуть використовувати дієве поєднання роботи дронів та технології 5G, щоб вчасно виявляти пошкодження ліній електропередач й ліквідовувати їх. «Smart Factory стане першим кроком до втілення ідеї роботизації на підприємствах України», – зазначив пан Салеєв.

Одним із рішень, яке буде втілено у новому проекті, стане мережева технологія Ericsson Dedicated. Вона включає у себе ядро Enterprise Core та інноваційну систему радіодоступу із допомогою Radio Dot System від Ericsson.

Наразі ж на підприємстві підприємства «Corum Світло шахтаря» побудували бета-версію 5G-мережі. У стартовий період 5G-мережа працюватиме в тестовому режимі. Та у цілому технології виокремлених мереж є дуже перспективними для застосування на вітчизняних підприємствах. Зараз в Україні інтерес до таких технологічних рішень лише починає зароджуватися. Та він швидко набуде популярності у випадку успішної реалізації дебютного проекту.

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26.06.2021
1 хвилина на прочитання

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